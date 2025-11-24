OnePlus 15 Test – Un smartphone ultra performant à un prix réconfortant

J’ai testé le OnePlus 15 qui change complètement de direction. Les choix de OnePlus sont-ils payants ? Je vous donne la réponse dans mon test.
Comme je l’indiquais dans un précédent article, le OnePlus 15 est un smartphone premium qui gonfle les muscles mais pas son prix. Le OnePlus 15 débarque avec de nouvelles ambitions.
Doté d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, il veut séduire les gamers sans vider leur compte en banque. Le prix du OnePlus 15 256Go reste en dessous des 1000€.
Que nous réserve le OnePlus 15 pour ce prix-là ? L’absence d’Hasselblad est-elle un handicap ? Je réponds à ces questions et plus encore dans mon test complet. (non sponsorisé)
OnePlus 15 – Un nouveau design
Le OnePlus 15 ressemble comme deux gouttes d’eau à l’Oppo Find X9 Pro. Ce n’est pas un hasard. Il partage la même maison mère. Je ne vais pas m’en plaindre. Je trouvais déjà le design de son cousin particulièrement réussi.
Le OnePlus 15 opère tout de même une transformation radicale par rapport au OnePlus 13, son prédécesseur. Le nouveau smartphone OnePlus opte pour des lignes épurées avec un dos et un écran plat.
Fin et léger, il ne mesure pas plus de 8,1 mm et il pèse 211 g. Il se révèle agréable à tenir en main. Son module photo devient carré. Grâce à cette transformation, il conserve une parfaite stabilité quand il est posé sur une table.
On notera également la disparition du logo Hasselblad à l’arrière de l’appareil. Le spécialiste de l’optique ne collabore plus avec OnePlus.
Une remarque sur le revêtement de la coque arrière. Le OnePlus 15 est proposé en blanc ou en noir. J’ai reçu en test le modèle noir. La coque arrière est mate et elle est recouverte d’une texture très particulière.
Elle est douce au toucher et elle ne marque pas les traces de doigts. En revanche, elle se révèle sensible aux griffures. Vous pouvez tracer des motifs sur la coque avec votre ongle mais ne paniquez pas. Il suffit de frotter un peu ou de mouiller la coque et elles disparaissent comme par magie.
N’ayez aucune crainte, le OnePlus 15 cumule les certifications. Il est IP66, IP68, IP69 et IP69K et résiste à l’eau, la poussière, aux jets à haute pression et aux températures extrêmes. Il ne transpire pas une seule goutte jusqu’à 80°C.
L’écran
Le OnePlus 15 arbore un splendide écran de 6,78 pouces avec un cadre noir qui ne dépasse pas 1,15 mm d’épaisseur. Il est à peine visible. Cela augure du reste de la qualité de cette dalle.
Le OnePlus 15 peut s’enorgueillir de posséder le premier écran LTPO 1,5 K à 165Hz du marché. Avec ces spécifications, OnePlus s’adresse clairement aux gamers.
Cette dalle AMOLED affiche un taux de rafraichissement qui culmine à 165Hz avec un Touch Sampling de 3200 Hz. C’est le nec plus ultra pour le gaming.
Son niveau de luminosité varie de 0,5 nit à 1800 nits. Je suis surpris qu’il ne monte pas plus haut. Les smartphones haut de gamme vont généralement plus loin. Cependant, il reste suffisant pour utiliser le smartphone en extérieur et en plein soleil.
Le visionnage en extérieur est également facilité par une protection qui minimise les reflets en dessous de 1%.
Les performances
Le OnePlus 15 gonfle les muscles. C’est un smartphone puissant, taillé pour les jeux vidéo. Il tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, assisté par 16 Go de RAM DDR5X Ultra+ à 10667Mbps.
C’est déjà un avantage mais il n’est pas le seul appareil sur le marché à s’appuyer sur ce processeur ultra puissant. Il est accompagné d’une puce pour stabiliser la connexion WiFi et d’une autre pour améliorer la réactivité de l’écran. Grâce à cette dernière, le Touch Sampling du OnePlus 15 atteint 3200 Hz. Il dépasse les standards du marché.
Le OnePlus 15 cumule les records puisque c’est actuellement le seul smartphone de l’industrie capable de maintenir un jeu en 120fps ou presque en continu. Il réussit à faire tourner PUBG Mobile en 115 fps pendant 60 minutes sans faillir.
Et pour un confort ultime, vous pourrez jouer avec un taux de rafraichissement en 165 Hz. Le jeu Genshin ne lui fait pas peur. Avec les réglages poussés au maximum, il ne souffre d’aucun ralentissement.
Pour maintenir des performances au top, le OnePlus 15 innove avec un système de refroidissement Intelligent 360° Cryo-Velocity. Il se compose d’un aérogel pour refroidir l’écran à l’avant, d’une chambre à vapeur 5731mm2 au milieu et d’une couche de graphite à l’arrière.
C’est efficace. J’ai à peine ressenti la chaleur à travers la coque même si le smartphone était fortement sollicité.
Les fonctionnalités IA
Le OnePlus 15 embarque son lot de fonctionnalités IA qui supportent le français. Le smartphone est doté d’un nouveau bouton sur la tranche gauche qui remplace l’Alerte Slider. Il ouvre les portes du répertoire Mind Space.
Vous pouvez y enregistrer des photos, du texte, des pages web, etc. L’IA analyse son contenu et suggère ensuite des actions basées sur ce qui apparait à l’écran.
Si vous appuyez sur le bouton Plus Key pendant que vous regardez la page idboox.com concernant l’exposition Dragons au Musée du Quai Branly, OnePlus AI va l’analyser et vous proposer de l’ajouter à votre planning.
L’IA extrait les données de l’article comme l’adresse, le nom et le lieu de l’expo. Elle vous propose ensuite une date en fonction de votre agenda. L’information est ensuite consultable dans votre répertoire Mind Space.
Autre nouveauté, Gemini de Google est directement intégré au répertoire Mind Space pour vous fournir des réponses personnalisées en fonction du contenu du répertoire.
Mis à part ce répertoire, vous retrouverez les fonctionnalités IA habituelles comme un rédacteur IA, un traducteur, Notes, la transcription, etc. L’IA s’invite également dans l’appareil photo. L’interface propose une vraie boite à outils pour retoucher les photos.
Effacer, recomposer, éclairer les portraits, effectuer une prise de vue parfaite, améliorer la netteté, supprimer les reflets, l’éditeur IA est complet et efficace.
Je vous laisse constater l’efficacité de cette IA avec les photos avant et après son passage. Les ombres et les reflets ont disparu. La résolution a été améliorée ainsi que la netteté.
La batterie
Une généreuse batterie de 7300mAh alimente le OnePlus 15. C’est une belle prouesse de glisser une batterie de cette capacité dans un smartphone de 8,1 mm d’épaisseur et de 211 g.
Cette batterie repose sur une nouvelle technologie Silicon NanoStack qui est 15% plus dense que les autres batteries silicium carbone du marché. Elle conserve 80% de son efficacité après 4 ans d’utilisation et elle continue de fonctionner avec une température qui descend jusqu’à -20°C.
Elle confère au OnePlus 15 une autonomie confortable d’environ 2 jours. Et inutile de se restreindre sur les jeux vidéo. Le smartphone gère très bien la consommation d’énergie de ce côté-là. C’est un des smartphones haut de gamme les moins gourmands du marché. Il consomme 10% de batterie après 1 heure de jeu avec les réglages indiqués ci-dessus.
Le OnePlus 15 performe aussi au niveau de sa vitesse de charge. Le smartphone accepte la recharge filaire 120W SuperVooc. Avec un chargeur éponyme, sa batterie passe de 0% à 100% en seulement 41 minutes. Cette batterie est également compatible avec la recharge sans fil 50W.
La photo
Avec ou sans Hasselblad, le OnePlus maîtrise toujours la photo sur smartphone. Le OnePlus 15 ne déçoit pas par rapport à son prédécesseur. Son triple appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP Sony IMX906, d’un téléobjectif X3,5 de 50MP et d’un ultra grand-angle de 50MP.
Les photos de jour offrent un beau piqué avec un niveau de contraste très élevé. Elles donnent parfois l’impression d’être en relief. Les couleurs sont vives mais sans tomber dans l’excès.
Le zoom
Le OnePlus 15 embarque un zoom optique X3,5 et il est capable d’effectuer des grossissements X7 sans perte de qualité. Le smartphone respecte sa promesse. L’IA reconstitue les détails pour livrer un rendu d’une grande netteté.
Au-delà du zoom X10, les détails commencent à s’estomper. L’intelligence artificielle lisse de plus en plus les contours et les surfaces pour faire illusion.
Le zoom numérique progresse par paliers : X10, X20, X30, X60, X120. Les photos en X60 et surtout X120 ne sont pas vraiment exploitables mais elles restent néanmoins impressionnantes. Elles permettent de distinguer des éléments invisibles à l’œil nu.
Les photos de nuit
Le OnePlus 15 est un bon compagnon pour les safaris photo nocturnes. Le mode nuit ne dénature pas les couleurs et respecte l’ambiance de la scène. Il sait gérer les éclairages complexes et je lui reprocherai juste un temps de pause un peu trop long. Le smartphone réussit à faire disparaître le bruit tout en conservant un bon niveau de détail.
L’ultra grand-angle et les portraits
L’ultra grand-angle produit des clichés avec une colorimétrie fidèle à celle du capteur principal. C’est suffisamment rare pour le mentionner. Il limite également le sentiment d’aspiration au centre de la photo et les déformations sur les côtés.
Le OnePlus 15 s’impose comme un vrai spécialiste des portraits. Les détourages sont précis sans être trop bruts. Le smartphone joue avec le flou progressif pour atténuer les contours. Le rendu final est naturel et les portraits intenses.
Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours demander de l’aide à l’IA. Une fonction dans les menus retravaille l’éclairage.
OnePlus 15 – Ce que j’en pense
Avec le OnePlus 15, OnePlus réussit à proposer un smartphone ultra puissant sans faire exploser son prix. A partir de 979€, il se paye même le luxe d’être moins cher que son prédécesseur.
Equipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, d’un écran 165Hz, d’une énorme batterie de 7300mAh et d’un système de refroidissement efficace, il possède tous les arguments pour plaire aux gamers.
Le OnePlus 15 s’impose comme une vraie machine de jeu premium. Malgré l’absence d’Hasselblad, la partie photo n’a pas été négligée. Le OnePlus 15 reste doué pour la photo mais trébuche sur la qualité de son zoom X120. Il peine à convaincre dès qu’on dépasse le zoom X7.
Le OnePlus 15 réussit parfaitement sa mutation à tous les niveaux. C’est un excellent smartphone qui comblera les joueurs les plus exigeants mais aussi les personnes à la recherche d’un smartphone performant à moins de 1000€.
OnePlus 15 – La fiche technique complète
|OnePlus 15 – 5G
|Ecran
|6,78 pouces AMOLED – (1Hz ->120Hz) – 165Hz en gaming
|Définition
|2772 x 1272 pixels (450ppi) – pics 1800nits – HDR10+
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go DDR5X Ultra+
|Stockage
|256/512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX906 f/1.8 OIS + téléobjectif S5KJN5 X3,5 50MP f/2.8 OIS + UGA 50MP OV50D f/2.0 – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP Sony IMX709 f/2.4
|IP68
|IP66/IP68/IP69/IP69 K
|Batterie
|7300mAh
|Charge rapide
|120W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – OxygenOS 16
|Dimensions
|161,14 x 76,7 x 8,1 mm – 211g