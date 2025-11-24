Le prix des AirPods 4 rattrapé par le Black Friday, ça va vous plaire

Les AirPods 4 n’échappent pas au Black Friday. Il dévore le prix des fameux écouteurs Apple. Laissez-vous charmer par le chant des sirènes des baisses de prix.
Jusqu’à présent, les appareils Apple avaient été étrangement épargnés par le Black Friday. Mais rien n’échappe à la cette valse des prix bas. Les premiers touchés par le Black Friday sont les AirPods 4.
Les écouteurs sans fil d’Apple bénéficient d’une réduction de prix de 8%. Le prix des AirPods 4 passe de 119€ à 109€. Vous économisez 10€. Cela va faire plaisir à vos oreilles.
Suivez ce lien pour les acheter.
Le Black Friday n’oublie pas les AirPods 4 avec la réduction de bruit active. Le prix des écouteurs sans fil d’Apple tombe à 169€ au lieu de 178,5€.
Suivez ce lien pour les acheter.
AirPods 4 – Les principaux points forts
Apple a modifié la forme des AirPods 4 pour les rendre encore plus confortables à porter. La compagnie a aussi amélioré la qualité du son. Les écouteurs embarquent un nouveau système acoustique qui transforme l’expérience sonore. Ils diffusent un son spatial personnalisé qui suit les mouvements de la tête.
La firme de Cupertino ne s’est pas arrêtée là. Elle en a profité pour changer les lignes du boitier. Il devient plus léger et plus compact. La batterie n’est pas sacrifiée pour autant. Avec ce boitier, les AirPods 4 offrent une autonomie de 30 heures d’écoute. Il se recharge via un port USB-C ou sans fil pour le modèle ANC.
Les AirPods 4 existent aussi dans une version avec ANC. C’est la première fois que les AirPods intègrent un système de réduction de bruit active. L’ANC était autrefois réservé aux AirPods Pro. Avec le modèle ANC, vous allez pouvoir vous isoler du bruit et profiter pleinement de votre musique ou vous débarrasser des bruits de fond pendant les appels.
Le système de réduction de bruit active propose un mode transparence et un mode adaptatif. Le premier permet d’entendre les bruits autour de vous quand vous marchez dans la rue ou que vous parlez à quelqu’un.
Les écouteurs seuls ont une autonomie de 4 heures avec l’ANC activé. Le boitier gagne également un petit haut-parleur pour le retrouver facilement. Suivez ce lien pour les acheter.
