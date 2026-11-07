Vol de nuit – Quand le trait de Riad Sattouf réinvente la nuit de Saint-Exupéry

Après le succès de leur collaboration autour de Terre des hommes, le tandem formé par Antoine de Saint-Exupéry et Riad Sattouf revient en cette fin d’année pour un nouveau rendez-vous littéraire et artistique d’exception : l’illustration de Vol de nuit.
Porté par la réputation d’un chef-d’œuvre intemporel et la patte graphique unique du créateur de L’Arabe du futur, cet ouvrage s’impose d’emblée comme un incontournable des beaux livres.
Une alchimie visuelle au service d’un chef-d’œuvre
Publié initialement en 1931, préfacé par André Gide et couronné par le prestigieux prix Femina, Vol de nuit demeure le sommet littéraire de Saint-Exupéry. Nourri de sa propre expérience de pilote à l’Aéropostale, l’écrivain y déploie un formidable suspense aérien. Au cœur d’une tempête d’encre, un aviateur lutte pour acheminer le courrier de la Patagonie jusqu’à Buenos Aires, sous le regard inflexible de son chef d’escale, Rivière.
Dans cette nouvelle édition somptueuse, Riad Sattouf insuffle un souffle nouveau au texte grâce à 80 illustrations en couleurs. Tout comme il l’avait fait pour Terre des hommes, où son art parvenait à raviver un texte fondateur tout en y insufflant une émotion palpable et une pointe d’humour discret —, le dessinateur agit ici comme une boussole visuelle.
Ses images ne se contentent pas d’accompagner les mots : elles les révèlent. Le trait de Sattouf, d’une apparente simplicité mais d’une immense justesse, épouse la tension de la narration. Il matérialise à la perfection l’angoisse de ces hommes perdus dans l’immensité du ciel, tout en capturant la poésie de l’émerveillement face aux étoiles.
Vol de nuit – Une plongée au cœur de la condition humaine
Au-delà de l’aventure haletante, Vol de nuit (Ed. Gallimard) est une profonde méditation sur le courage, le devoir, la solitude et la fragilité des hommes. En croisant la plume lyrique de Saint-Exupéry et la sensibilité graphique de Riad Sattouf, le livre transcende les époques.
La traversée de cette nuit ténébreuse, magnifiquement mise en page, devient une véritable introspection. C’est toute la force de ce beau livre : rappeler que sous la plume de l’aviateur-écrivain, chaque vol dans la nuit noire est avant tout une plongée en soi-même.
Une réussite totale, indispensable à la fois aux amoureux inconditionnels de la littérature de Saint-Exupéry et aux passionnés du trait de Riad Sattouf.
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