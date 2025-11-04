Test du Paperslate Pro, un bloc-notes numérique pour travailler mais pas seulement (vidéo)

J’ai testé le Paperslate Pro, un bloc-notes numérique qui fait aussi office de liseuse.
Conçu par des ingénieurs français, cet appareil est une alternative à des produits tels que la gamme Remarkable, Boox ou encore Kobo Elipsa et Kindle Scribe.
Que vaut le Paperslate Pro ? Vous le découvrirez dans ce test non sponsorisé.
Un design minimaliste et des caractéristiques intéressantes
Le bloc-notes est livré avec un stylet. L’appareil est sans fioritures, le design est sobre.
Dès la première utilisation, la tablette renvoie une impression de solidité.
Un cadre noir entoure l’écran tactile de 10 pouces e-ink, (1600 x 1200 pixels (soit 200 DPI). Le dos en métal affirme ce sentiment de solidité, mais marque beaucoup les traces de doigts. Un étui de protection résout le problème, mais alourdit l’appareil.
Le Paperslate Pro est un appareil haut de gamme, il tourne sous Android 11 ! Il possède les mêmes fonctions que le Paperslate mais dispose de quelques éléments supplémentaires différenciants.
La version Pro dispose de 64 Go de stockage.
A la différence du modèle “non pro”, il est étanche et surtout il a un un éclairage qui permet de travailler avec un confort maximum de jour comme de nuit.
Autre point positif, le stylet électromagnétique est simple d’utilisation, et il n’a pas besoin d’être rechargé (4096 niveaux de sensibilité à la pression).
La batterie est de 3200mAh, ce qui lui assure une autonomie conséquente en fonction de l’utilisation.
Un appareil sous Android
Paperslate Pro tourne sous Android 11. Le grand avantage, c’est que l’utilisateur a la possibilité d’accéder au Play Store. Celui-ci permet de télécharger des applis, mais aussi d’être connecté à l’écosystème Google pour optimiser chaque tâche (Drive, Gmail etc.).
L’autre atout, pour les lecteurs de livres numériques c’est qu’on peut télécharger ses applis de lecture préférées pour lire dans de bonnes conditions : Kindle, Kobo ou d’autres systèmes ouverts sont accessibles.
Et enfin, la présence du Bluetooth permet, si on en a envie, d’écouter de la musique ou encore des livres audio, une fois les applis idoines téléchargées. A noter que le haut parleur présent dans la machine, n’est pas très performant.
Android est bien intégré aux appareils Paperslate cela permet un usage fluide et sans prise de tête. Lire notre article sur les avantages des liseuses sous Android.
Prise de notes fluides et un stylet basique mais efficace
La tablette est entièrement tactile. Mais l’ajout du stylet permet d’effectuer de nombreuses actions comme si on était face à une feuille de papier, stylo en main.
Les annotations s’effectuent naturellement, on oublie qu’on est sur du numérique !
En plus des différents bloc-notes proposés (papier numérique ligné, à carreaux etc.) le stylet fourni offre la possibilité de choisir l’épaisseur du trait ou encore le rendu : feutre, crayon, stylo etc.
Le stylet dispose d’une gomme très pratique pour corriger, effacer comme sur une feuille de papier. L’écriture devient naturelle, le stylo est précis et réactif. Il n’y a pas, ou très peu, de temps de latence.
Travailler sur Paperslate Pro avec l’IA
Ce qui frappe quand on manipule l’appareil, c’est sa facilité d’utilisation. Imaginez que vous travaillez sur carnet ou une feuille de papier avec un stylo classique le rendu est le même, mais en mieux !
En effet, la partie “travail” permet la rédaction, la création de dessins, de statistiques, de schémas, de formules mathématiques etc. Les possibilités sont infinies.
Une fois que vous avez effectué les différentes tâches sur la Paperslate Pro. L’IA entre dans la danse pour restituer les différents travaux de façon propre, lisible et optimisée. L’IA est hyper efficace, c’est assez bluffant ! Voir nos exemples ci-dessous ou dans notre vidéo.
On exporte assez facilement les documents. Toutefois, il faut bien penser à enregistrer ses notes à chaque fois, ce qui est un peu pénible et ralentit les actions. En fonction de la complexité du contenu, l’IA a un temps de réponse raisonnable pour convertir les contenus.
Quand le travail est terminé, on retrouve son contenu dans la partie “Documents”. On peut également l’exporter via Gmail ou encore via Drive pour retrouver le travail sur son ordinateur par exemple.
La prise de notes à la volée est fluide. Elle fonctionne comme sur un véritable carnet papier, c’est très agréable.
Par ailleurs, la navigation d’une page à l’autre d’un document long (PDF, Word, epub) se fait de manière naturelle
La lecture sur Paperslate Pro
Bien entendu, le paramètre lecture est important pour faire une pause après avoir travaillé.
Paperslate Pro dispose d’un lecteur de livres numériques aux caractéristiques peu poussées, mais qui permet de télécharger vos lectures et lire de façon confortable. Pour cela, vous devez importer les livres, depuis votre ordinateur, par exemple.
Et puis il y a, comme je l’ai dit plus haut, les applis de type Kindle qu’on peut télécharger. Elles permettent de retrouver votre bibliothèque.
Il faut dire que si on est amateur de manga, la restitution est formidable. La taille de l’écran et sa qualité irréprochable permet une lecture au top !
Bien sûr, je ne vous conseillerai pas d’acheter un Paperslate Pro pour la lecture uniquement, si vous n’avez pas l’intention de travailler avec, il serait trop onéreux.. Mais, si vous avez besoin d’un bloc-notes numérique au quotidien, la possibilité de lire des ebooks est un plus !
Des mises à jour fréquentes
Afin de maintenir l’appareil toujours au top, l’équipe de Paperslate procède à de nombreuses mises à jour.
Ce ne sont pas que des corrections e bugs, mais de véritables améliorations. C’est assez rare chez les constructeurs pour le souligner. Par exemple, la prochaine mise à jour aura lieu fin 2025.
Elle permettra par exemple de déplacer des éléments dans les notes grâce à l’outil lasso. De plus on pourra sauvegarder ses notes automatiquement sans passer par la case enregistrement. Ce dernier point m’a d’ailleurs un peu gêné pendant l’utilisation. La Paperslate Pro se bonifie donc avec le temps !
Paperslate Pro ce que j’en pense
Après plusieurs semaines d’utilisation, je suis convaincue. C’est un appareil efficace, performant, intuitif, réactif et en plus il est français. Paperslate Pro est une excellente alternative à la concurrence !
Je lui reprocherais peut-être son poids après plusieurs heures d’utilisation, les 400 grammes se font sentir quand on la tient en main surtout si on met un étui. Une protection plus légère permettrait de remédier à cela.
Par ailleurs, si pour vous l’étanchéité et l’éclairage n’ont pas d’intérêt, préférez la version de base. Elle possède les mêmes fonctionnalités et coûte 349€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le prix de Paperslate Pro est de 429.95€. Ce pricing pourrait rebuter, mais néanmoins, le positionnement prix est dans la norme pour un appareil haut de gamme de ce type.
La PaperSlate Pro est disponible : Suivez ce lien pour l’acheter.
Sur FNAC suivez ce lien. Sur RDC cliquez ici, chez Boulanger la moins chère à l’heure où nous écrivons ce test cliquez ici.
PaperSlate Pro – Les caractéristiques techniques
-Ecran E Ink de 10 pouces 1600 x 1200 pixels (200 DPI)
-Stylet avec 4096 niveaux sensibilité à la pression
-Système d’exploitation Android 11
-Processeur RK3566 4 cœurs / 1,8 GHz avec 4 Go de mémoire vive RAM
-Wifi et Bluetooth
–Stockage 64Go
-USB-C avec prise en charge OTG et gestion des claviers Bluetooth, claviers USB et souris USB
-Fichiers supportés : PDF, ePub, DjVu, MOBI, HTML, TXT, DOC, FB2, RTF, JPG, PNG, BMP, WAV et -MP3
-Poids 400g
-Batterie 3.8V/3200mAh
-Haut parleur