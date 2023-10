Deux méthodes de qualité pour apprendre à dessiner des mangas

Nous vous proposons une sélection de deux ouvrages pour apprendre à dessiner des mangas comme un vrai mangaka.

Ces deux méthodes pour apprendre à dessiner des mangas s’adressent à tous les dessinateurs en herbe ou à tous ceux qui désirent perfectionner leur technique.

Magic Manga de Jen Liz (Solar Editions) vous révèle tous les secrets et les astuces pour apprendre à dessiner des personnages manga de A à Z. Le nouveau volume d’Apprendre à dessiner les mangas de Guillaume Lapeyre se concentre sur les combats (404 Editions).

Magic Manga

Jenny Liz est une mangaka confirmée en Europe, elle vous livre tous ses secrets pour apprendre à dessiner les personnages de manga de A à Z.

Ce guide ultime est édité chez Solar Editions. Avec ce guide vous n’apprendrez pas à gribouiller deux personnages avec des grands yeux et des cheveux hirsutes.

C’est un vrai cours de dessin qui se paye en plus le luxe de ne pas être rébarbatif.

La méthode de Jenny Liz aborde tous les aspects du style manga de façon claire et accessible. L’anatomie féminine et masculine est expliquée. La structure du corps, les mouvements ou encore la position des muscules sont détaillées.

Idem pour les visages, elle décrit comment marquer les différences entre un adulte, un adolescent et un enfant. Cette méthode est extrêmement complète. Elle prodigue de précieux conseils pour dessiner les mains (toujours très compliqué), les mouvements ou des vêtements.

Après les bases, on passe aux sujets complets dans une deuxième partie du livre. Les choses sérieuses commencent, vous allez appliquer tout ce que vous avez appris au début.

Les techniques pour dessiner différents styles de personnages sont expliquées étapes par étapes avec de nombreux conseils et astuces.

Magic Mangas par Jenny Liz est un guide d’apprentissage très complet, didactique et facile d’accès. C’est un must.

Apprendre à dessiner les mangas Spécial Combats

Nous avions déjà chroniqué un premier ouvrage pour apprendre à dessiner les mangas de Guillaume Lapeyre consacré aux personnages. Spécialiste de la BD et du manga, il revient avec une méthode pour centrée sur les combats.

C’est un exercice essentiel à maîtriser surtout si vous êtes fan des Shonen. Cette méthode ne reprend pas les bases pour apprendre à dessiner un personnage complet. Vous devez déjà connaitre cette étape. Guillaume Lapeyre se concentre ici sur les mouvements du corps, les postures ou les expressions des visages.

Donner vie a un personnage est le plus complexe. Il décrit toutes les bases pour y parvenir. L’auteur donne de nombreux exemples pour s’entrainer puis incite le lecteur à créer ses propres personnages avec les bases acquises. Il propose même plusieurs décors pour orchestrer ses propres combats. On aurait juste aimé un plus grand nombre d’exemples.

