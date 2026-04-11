Le manuscrit du Petit Prince : des révélations au cœur d’une édition de prestige

À l’occasion du 80e anniversaire de la parution du Petit Prince en France, les éditions Gallimard dévoilent un ouvrage magistral.
Plus qu’un livre, c’est un écrin de mémoire qui nous plonge dans l’intimité créatrice d’Antoine de Saint-Exupéry.
Il est des œuvres qui traversent le temps sans prendre une ride, mais dont on ignore encore certains secrets.
En ce mois d’avril 2026, alors que nous célébrons les 80 ans de la rencontre entre le public français et le célèbre petit habitant de l’astéroïde B 612, une édition hors norme vient combler les passionnés et les bibliophiles les plus exigeants.
Le Petit Prince – Une immersion luxueuse dans le manuscrit original
Ce volume d’exception propose de redécouvrir le fac-similé du manuscrit original, reproduit à l’identique avec une précision époustouflante.
En tournant ces pages, le lecteur quitte le présent pour New York, en 1943, là où Saint-Exupéry, en exil, a jeté sur le papier les mots et les aquarelles qui allaient devenir l’œuvre littéraire la plus traduite au monde.
Le luxe de cette édition c’est sa fidélité absolue à l’objet historique, aujourd’hui précieusement conservé par le Morgan Library & Museum de New York.
On y perçoit les ratures, les hésitations, et toute l’âme de l’écrivain-pilote qui s’est investi corps et âme dans la composition de cet album universel.
Des révélations inédites sur la genèse de l’œuvre
La véritable prouesse de cette nouvelle édition “Le manuscrit du Petit Prince” c’est l’ajout de feuillets retrouvés. Des pages exceptionnelles, absentes des précédentes versions.
Elles viennent éclairer d’un jour nouveau la genèse du récit. Elles offrent une perspective passionnante sur l’évolution de la pensée de Saint-Exupéry. On y trouve des pistes explorées puis délaissées, des nuances de ton et des dessins préparatoires d’une poésie rare.
Si ce voyage dans le temps est possible, c’est grâce au travail d’orfèvre de deux contributeurs : Alban Cerisier et Delphine Lacroix.
Leur implication va bien au-delà de l’expertise éditoriale. À travers un livret de transcription et de commentaires, ils effectuent un travail incroyable pour perpétuer la mémoire de Saint-Exupéry.
Ils guident le lecteur dans les méandres de l’écriture. Chaque annotation est décryptée pour rendre hommage au génie de l’auteur. C’est une véritable mission de transmission qu’ils accomplissent ici avec une passion communicative. Le manuscrit du Petit prince édition 2026 est un trésor à conserver !
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