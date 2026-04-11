L’Heure des Crocs – Quand Philippe Bilger raconte CNews dans un livre

Philippe Bilger publie “L’Heure des Crocs : de CNews et du délit d’opinion”, aux Editions L’Archipel, que vaut ce livre ?
Philippe Bilger est un homme libre et il l’a toujours été. Après avoir brillamment servi l’institution judiciaire, notamment en qualité d’avocat général à la cour d’assises de Paris de 1999 à 2012, ce grand magistrat a imposé son style et sa voix dans les médias depuis plusieurs années.
En particulier sur la chaîne d’informations CNews où Philippe Bilger collabora comme chroniqueur régulier, principalement dans les magazines de Pascal Praud, « L’Heure des pros ».
Devenu un des visages les plus appréciés de ces programmes depuis 2022, Philippe Bilger commit un « crime » de lèse majesté ces derniers mois : exprimer des points de vue qui ne plaisaient ni à Pascal Praud ni à Serge Nedjar, le directeur de CNews.
Plus précisément sur deux thèmes : Nicolas Sarkozy et l’action du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou.
Philippe Bilger – Retour sur un limogeage
En raison de ses convictions et de sa liberté d’expression, jamais outrancières et toujours respectueuses de celles des autres, Philippe Bilger fut évincé de CNews par un laconique SMS, le 23 janvier 2026.
Dans son excellent ouvrage, L’heure des crocs : de CNews et du délit d’opinion, celui qu’on peut aussi entendre sur Sud Radio dans l’émission « Les Vraies voix » revient sur son limogeage qui ne fait pas honneur à CNews, laquelle se targue du matin au soir d’une ligne éditoriale indépendante et différente des autres organes d’informations.
Sans jamais tomber dans le piège du règlement de comptes, il nous livre le récit de son expérience au sein de la chaîne du groupe Bolloré.
C’est formidablement bien écrit et l’auteur, connu pour son éloquence, montre qu’il manie aussi talentueusement la plume avec son style alerte, piquant et concis. Ses coups de griffe à l’égard de plusieurs personnalités de CNews (comme Pascal Praud bien sûr, mais aussi Gilles-William Goldnadel, Christine Kelly, Geoffroy Lejeune ou Eugénie Bastié) ne dérivent jamais dans le rayon des coups bas.
Philippe Bilger brosse ces portraits avec une cruauté littéraire jouissive, mais sans méchanceté. Et surtout, l’ancien homme de loi décrit avec force, justesse et brio le système CNews qui repose sur une pensée unique au service d’un combat politique.
Une chaîne TV où la nuance, le recul et l’objectivité ont, peu à peu, disparu au profit de la caricature, de l’excès et d’un militantisme qui n’ose pas l’avouer réellement.
Avec des courtisans ou des cachetonneurs médiatiques, présentés comme des pseudos spécialistes de tout et des soi disant consultants de rien, qui ne doivent jamais dire ce qui pourrait déplaire à sa Majesté Praud ou dévier de la stratégie idéologique édictée par Serge Nedjar.
On comprend mieux pourquoi Philippe Bilger, par ailleurs président de l’Institut de la parole et qui a toujours affiché ses idées, a été « débarqué » de l’ultra droitière CNews : pas question pour lui de subir un quelconque étouffement intellectuel.
Avec son livre, dense, précis et objectif, il prouve qu’on ne le bâillonnera jamais ! Pour acheter ce livre cliquez ici ou suivez ce lien.
Envie de lire ? Découvrez notre Coin lecture ici