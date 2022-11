Gastronogeek – Les pâtisseries enchantées des films Disney

Gastronogeek, le roi de la cuisine Pop Culture est de retour avec “Les pâtisseries enchantées”. Ce livre de cuisine va amener un peu de la magie Disney dans votre assiette.

Après 17 livres de cuisine inspirés des plus grandes références du cinéma, des séries TV, du manga, de la littérature fantastique ou des jeux vidéo, Gastronogeek revient avec une nouvelle thématique sucrée et enchantée.

Gastronogeek – Des pâtisseries avec un touche de magie

Telle une bonne fée de la cuisine, Thibaud Villanova et son équipe se penchent maintenant sur les films des Studios Disney et Pixar. Il nous convie à un nouveau voyage gourmand avec son livre Les pâtisseries enchantée.

Dans la continuité des Recettes Enchantées, le chef cuisinier nous propose de passer au dessert en dégustant 33 recettes inspirées des plus grands chefs-d’œuvre Disney. Raiponce, Cendrillon, La Petite Sirène, Encanto, Coco, la Reine des Neige et bien d’autres encore vous convient à table.

Thibaud Villanova a imaginé des gâteaux ou des plaisirs sucrés inspirés ou issus des dessins animés. On retrouve ainsi le gâteau au chocolat et aux noisettes de Geppetto dans Pinocchio, celui du mariage d’Ariel la petite sirène, les cookies de Penny dans Bernard et Bianca et bien d’autres encore.

Des recettes expliquées pas à pas

Le livre publié chez Hachette Heroes est découpé en plusieurs sections : La cuisine des princesses, la cuisine autour du monde ou encore la cuisine des mondes imaginaires. Elles regroupent chacune différents dessins animés.

Les recettes sont claires et bien expliquées. Le niveau de difficulté est indiqué ainsi que les ingrédients et le matériel. Elles sont dans l’ensemble assez faciles à réaliser mais certaines recettes un peu plus complexes sont expliquées pas à pas sur plusieurs pages.

Dans tous les cas les splendides photos font très vite saliver et donne envie de passer directement derrière les fourneaux. Certaines gourmandises sont vraiment originales et appétissantes comme la mousse de Jack-Jack à la mûre et à la lavande ou les Bunuelos sucrés de Mama Madrigal au fromage.

Le livre se termine par une section Astuces qui donne les trucs pour les bases de différentes recettes comme les pâtes à tarte, les sauces au chocolat, les pâtes à tartiner ou encore les meringues.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pou acheter le livre.

Trouvez idées BOOX dans notre rubrique ici