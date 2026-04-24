Fête de la librairie indépendante 2026, quel livre vous sera offert cette année ?

Le samedi 25 avril 2026, le papier sera à l’honneur. Pour sa 28e édition, la Fête de la librairie indépendante transforme plus de 700 librairies.
La France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg seront de véritables ambassades de la résistance littéraire.
Loin des algorithmes impersonnels, cette journée est une invitation à célébrer le métier de passeur de mots et à réaffirmer le rôle social de ces lieux de curiosité.
Un cadeau d’exception : Umberto Saba, poète et libraire à Trieste
Comme le veut la tradition, les libraires ne se contentent pas d’ouvrir leurs portes. Ils offrent un présent à leurs visiteurs.
Cette année, c’est un ouvrage inédit, coédité avec la maison Gallimard et l’association Verbes, qui sera remis aux lecteurs.
Umberto Saba, poète et libraire à Trieste est tiré pour l’occasion à 27 000 exemplaires.
Ce livre est une immersion dans la vie d’Umberto Saba, figure emblématique qui maniait aussi bien la plume que les rayons de sa librairie triestine.
Samuel Brussell, Diego Marani et Simone Volpato explorent les racines humanistes de cette cité frontière.
Le critique François Simon nous guide dans une déambulation contemporaine à travers la ville.
Marie-Rose Guarnieri, explique, “S’éloigner du livre, c’est risquer de payer un prix exorbitant : l’appauvrissement de notre langue et des subtilités de la pensée, la fermeture de notre enclos intérieur et enfin la déstabilisation de nos démocraties.”
Alors, passez le pas de la porte de vos librairies recevez un livre et une rose !