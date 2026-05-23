Rencontre avec Manuel Verlange – Au titre d’une enfance heureuse le roman sur l’enfance avant l’enfance

Après avoir ému les lecteurs avec la délicatesse de La lumière de la pluie sur son visage, Manuel Verlange revient avec une pépite de sensibilité : Au titre d’une enfance heureuse.
Publié aux éditions du lion Z’Ailé, ce nouveau roman est une véritable célébration de l’innocence et de la transmission. Découvrez son précédent livre ici.
L’auteur y déploie une plume toujours aussi lumineuse et poétique, capable de transformer les fragments du passé en une mélodie universelle.
Entre humour et tendresse infinie, ce livre est un refuge, un rappel nécessaire que la beauté se loge souvent dans l’éclat des premiers jours.
Une lecture essentielle qui confirme le talent rare de Verlange pour toucher les cœurs.
La préface est signée par l’excellent Philippe Reynaert. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, le narrateur est un embryon… au début ! Décidemment, cet écrivain à l’art de sculpter l’invisible !
Ce livre se lit d’une traite. Manuel Verlange nous emporte dans un ascenseur émotionnel qui nous émeut, nous faire rire et nous surprend jusqu’à dernière page !
Nous avons donc l’immense plaisir de le recevoir pour cette interview ! Découvrez le livre suivez ce lien ou cliquez ici.
Votre narrateur est un “petit être particulier” qui s’exprime dès la vie utérine : pourquoi avoir choisi ce regard de l’intérieur pour raconter une histoire familiale si étonnante ?
La raison est la suivante : le bébé va vivre une enfance avant l’enfance. À la fin, on peut penser, le lecteur choisira, qu’il connaîtra une enfance heureuse.
Mais il aura perdu cette mémoire, celle de ses premiers jours. Seul ce regard de l’intérieur me permettait de parcourir cet arc du temps.
D’une manière générale, ce type d’histoire est narrée par la mère, ou le père. Je ne voulais pas de regard “adulte”. Mais celui du principal intéressé. Une sorte d’enregistrement en direct, en quelque sorte.
Vous affirmez que l’enfance ne débute pas là où on l’imagine : est-ce à dire que notre quête de bonheur commence bien avant notre premier cri ?
Pour moi, l’enfance commence à la rencontre de deux êtres. À la conception. L’enfant devient un tissage d’histoires parallèles. Celles de cette histoire ne se rencontreront pas.
L’enfant effectuera ses premiers pas dans la vie, avec ce bagage dont il ignorera tout — enfin, qui sait ? —. Chacun de nous ignore souvent des pans de cette existence non révélée, ou partiellement seulement. D’où le grand succès de la psychanalyse. Ainsi, cet enfant sera sans doute heureux. Sans savoir. Faut-il savoir ?…
Votre livre, bien que grave, est aussi plein d’humour on passe de l’émotion, au sourire et au rire, comment avez-vous travaillé votre manuscrit ?
J’écris toujours d’un flot. Très rapidement. Sans aucune restriction. Tout y passe. Il s’agit d’une fuite éperdue dans une jungle.
Ensuite, le texte repose dans ma cave à affinage, jusqu’à ce que je l’oublie. Entre-temps, j’écris un autre livre. Puis je reprends le texte initial, avec ses centaines et centaines de pages. Pour le redécouvrir avec un regard nouveau.
Prendre de la distance avec mes écrits, c’est essentiel pour moi. Le texte doit “me surprendre”. Je travaille alors la phase du “montage” au cinéma.
C’est la même chose ici. Des sept cents pages du manuscrit initial, il ne reste que le livre que vous avez dans vos mains : soit trois cents pages.
Si vous deviez conseiller ce livre à un inconnu, que lui diriez-vous pour lui donner envie de le lire ?
C’est un livre sur l’enfance avant l’enfance. Drôle. Tendre. Amoureux et bourré d’espoir. De ce même espoir qui est l’enfant révolté, vulnérable, du désespoir. Un texte étonnant, avec une fin totalement imprévisible.
Personnellement, je ne suis jamais sorti de l’enfance. Je suis toujours dans un bac à sable. Et j’ai voulu écrire ce “questionnement” de manière humoristique. Il faut rire pour vivre, n’est-ce pas ? Enfin, ce livre devrait être « placé” dans le rayon antidépresseurs des pharmacies.
Vous allez être présent lors de plusieurs évènements prochainement, où les lecteurs peuvent-ils vous rencontrer ?
Oui retrouvez-moi très vite, voici mon agenda pour ces prochaines semaines ! Dès ce week-end je vais être au Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo !
-Du 28 au 31 mai : Festival International du Livre de Tbilissi – Géorgie. De 10h00 à 18h00
-Samedi 6 juin : Salon du Livre de l’Isle-Adam. France. France. De 10h00 à 18h00
-Dimanche 7 juin : Salon de la Littérature Belge, Mons, Belgique. De 10h00 à 18h00
-Samedi 13 juin : librairie Club-Stockel (Bruxelles), Belgique. De 10h00 à 19h00
-Le samedi 20 juin : Salon du Livre de Saint-Denis, France. De 10h00 à 18h00
-Evènement encore, rendez-vous le 27 juin à la librairie Tschann Boulevard Montparnasse Paris pour une rencontre exceptionnelle à 19H30. Vous êtes invités !
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