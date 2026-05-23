Samsung Galaxy S26 Ultra – Son prix fond sous la chaleur

Par / 23/05/2026 / Bon Plan, Galaxy S26 Ultra, Samsung

Le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra ne résiste pas à la montée en flèche des températures. Le smartphone est à un prix chaud bouillant. 

On ne s’y attendait pas. Le prix du Galaxy S26 Ultra baisse subitement. Le fleuron des smartphones Samsung avec son fameux écran Privacy Display s’offre une conséquente baisse de prix.

Grosse baisse de prix sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

La version concernée par cette promotion embarque 512 Go de stockage. Ça n’est donc pas le modèle de base. Le Galaxy S26 Ultra 12 / 512 Go est affiché au prix de 1199€ au lieu de 1439,62€.

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Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète

  Samsung Galaxy S26 Ultra
Ecran 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
Définition 3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
RAM 12 / 16 Go
Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To
Mises à jour 7 ans OS et sécurité
Caméras arrières 200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
Caméras frontales 12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
Etanchéité Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
Batterie 50000 mAh
Vitesse de charge Filaire 60W, recharge sans fil
SIM Oui (Nano SIM / eSIM)
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
Audio Haut-parleurs stéréo
OS Android 16 – One UI 8.5
Dimensions / poids 163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g

 

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