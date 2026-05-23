Samsung Galaxy S26 Ultra – Son prix fond sous la chaleur

Le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra ne résiste pas à la montée en flèche des températures. Le smartphone est à un prix chaud bouillant.
On ne s’y attendait pas. Le prix du Galaxy S26 Ultra baisse subitement. Le fleuron des smartphones Samsung avec son fameux écran Privacy Display s’offre une conséquente baisse de prix.
La version concernée par cette promotion embarque 512 Go de stockage. Ça n’est donc pas le modèle de base. Le Galaxy S26 Ultra 12 / 512 Go est affiché au prix de 1199€ au lieu de 1439,62€.
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Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Ecran
|6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
|Définition
|3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
|RAM
|12 / 16 Go
|Stockage
|256 Go / 512 Go / 1 To
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
|Caméras frontales
|12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
|Etanchéité
|Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
|Batterie
|50000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 60W, recharge sans fil
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g