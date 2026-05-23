Motorola Signature, ce smartphone haut de gamme à prix fou !

Le smartphone Motorola Signature est en bon plan. Cet appareil c’est du haut de gamme.
Il est sorti au mois de mars et bénéficie de 23% de réduction. Le bon plan ne s’arrête pas là puisque pour 999€ une enceinte Sound Flow et une montre connectée. Et il s’agit de la version 512 Go ! Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
Le Motorola Signature a obtenu la note de 8 sur 10 lors de notre test. Design, performances il est au top !
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Motorola Signature – La fiche technique complète
|Motorola Signature – 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED – (1Hz – 165Hz) LTPO – Victus 2
|Définition
|2780 x 1264 pixels (446ppi) – pics 6200nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 8 Gen 5
|RAM
|12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|4 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50 MP (f/1.6, 1/1.28″) + OIS, 50 MP téléobjectif X3 (1/1.95″) + OIS, UGA 50 MP (f/2.0, 122˚) – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|50MP (f/2.0) – vidéo 4K/30fps
|IP68
|IP66/IP68/IP69
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|90W, sans fil 50W, reverse 10W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby ATMOS son by Bose
|Android
|Android 16
|Dimensions
|162, 1 x 76,4 x 6,99 mm – 184g