Motorola Signature, ce smartphone haut de gamme à prix fou !

Par / 23/05/2026 / Bon Plan, Motorola Signature

Le smartphone Motorola Signature est en bon plan. Cet appareil c’est du haut de gamme. 

Il est sorti au mois de mars et bénéficie de 23% de réduction. Le bon plan ne s’arrête pas là puisque pour 999€ une enceinte Sound Flow et une montre connectée. Et il s’agit de la version 512 Go !  Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. 
Motorola Signature bon plan
Le Motorola Signature a obtenu la note de 8 sur 10 lors de notre test. Design, performances il est au top ! 
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Motorola Signature – La fiche technique complète

  Motorola Signature – 5G
Ecran 6,8 pouces AMOLED – (1Hz – 165Hz) LTPO – Victus 2
Définition 2780 x 1264 pixels (446ppi) – pics 6200nits – HDR10+ et Dolby Vision
Processeur Snapdragon 8 Gen 5
RAM 12Go 
Stockage 256/512Go 
Mises à jour  4 ans OS et sécurité
Caméras arrières 50 MP (f/1.6, 1/1.28″) + OIS, 50 MP téléobjectif X3 (1/1.95″) + OIS, UGA 50 MP (f/2.0, 122˚) – vidéo 8K/30fps 
Caméra frontale 50MP (f/2.0) – vidéo 4K/30fps 
IP68 IP66/IP68/IP69
Batterie 5200mAh
Charge rapide 90W, sans fil 50W, reverse 10W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS son by Bose
Android Android 16
Dimensions 162, 1 x 76,4 x 6,99 mm – 184

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Are you human? Please solve:Captcha


Retour en haut