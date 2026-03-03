Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra – Quelles sont les différences ?

C’est le choc des titans. Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra, quelles sont les différences entre les deux flagships de Samsung ?
Le Galaxy S26 Ultra débarque avec son lot de nouveautés. J’ai pris en main le Galaxy S26 Ultra avant sa sortie. Découvrez toutes les différences entre le Galaxy S26 Ultra et le Galaxy S25 Ultra dans mon comparatif.
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra – Le Design
Samsung adoucit les lignes du Galaxy S26 Ultra. Il se rapproche des formes du Galaxy S26 pour devenir moins anguleux. Autre changement, les caméras de son appareil photo principal sont désormais posées sur un module transparent.
Samsung a également affiné sa silhouette. Le Galaxy S26 Ultra pèse 214 g au lieu de 218 g et il mesure 7,9 mm d’épaisseur contre 8,2 mm pour le S25 Ultra.
Galaxy S26 Ultra – Un nouvel écran
La diagonale de l’écran du Galaxy S26 Ultra s’agrandit. Sa dalle Dynamic AMOLED X2 passe de 6,8 pouces à 6,9 pouces. Il est protégé par une couche de verre Gorilla Glass Armor 2.
La principale nouveauté de cet écran est son mode Privacy Display. Cette technologie est intégrée dans la dalle et elle est exclusive au Galaxy S26 Ultra. Lorsqu’elle est activée, elle permet de masquer le contenu de votre smartphone aux personnes qui vous entourent.
Les personnes à côté de vous ne voient pas ce qu’il y a affiché sur votre écran. Plus personne ne pourra voir vos mots de passe quand vous les tapez sur votre écran.
Galaxy S26 Ultra – Une batterie qui évolue
Samsung ne se sent pas encore prêt à sauter le pas de la technologie silicium-carbone. Le Galaxy S26 Ultra reste avec une batterie lithium-ion. Sa capacité est identique à celle du Galaxy S25 Ultra. Le S26 Ultra conserve une batterie de 5000 mAh mais elle accepte désormais la recharge 60W.
C’est une grande première pour un smartphone Samsung. Le Galaxy S25 Ultra ne dépassait pas 45W. La batterie est compatible Qi mais la technologie n’est pas intégrée dans le smartphone.
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra – La photo
À première vue, le Galaxy S26 Ultra reprend le même appareil photo que le Galaxy S25 Ultra. Il se compose d’un capteur principal de 200MP, d’un téléobjectif X3 10MP, d’un téléobjectif X5 50MP et d’un ultra grand-angle de 50MP.
Samsung a tout de même amélioré l’ouverture du capteur principal, du téléobjectif X5 et de l’ultra grand-angle. Le capteur 200MP passe d’une ouverture de f/1.7 à f/1.4, le téléobjectif X5 passe de f/3.4 à f/2.9 et l’ultra grand-angle de f/2.0 à f/1.9. Le téléobjectif X3 de 10MP conserve l’ouverture f/2.4 du Galaxy S25 Ultra.
Encore plus d’intelligence artificielle
Le Galaxy S26 Ultra fonctionne sous One UI 8.5. Cette nouvelle itération de l’OS de Samsung revient avec un Galaxy AI renforcé par une intelligence artificielle agentique.
Le Galaxy S26 Ultra accueille la fonction Now Nudge. Elle vous donne un coup de pouce au quotidien. L’IA vous suggère des actions directement dans le clavier en fonction de vos besoins. Si vous échangez par messagerie avec quelqu’un et qu’il vous demande de lui envoyer des photos, Now Nudge vous affichera immédiatement l’icône de la galerie photo en haut du clavier.
Les prix
Les précommandes débutent. Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra seront disponibles à partir du 11 mars 2026.
Les Galaxy S26 n’échappent pas à la hausse de prix des composants. Seul le Galaxy S26 Ultra 256 Go est moins cher que le Galaxy S25 Ultra au départ (voir le prix ici). Le prix du Galaxy S26 Ultra est de 1469 €. Le Galaxy S26 Ultra 512 Go est affiché à 1669 € et la version 1 To est à 1969 €. Suivez ce lien pour la précommande.
Les offres des lancement et les prix
Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra seront disponibles à partir du 11 mars 2026. Les Galaxy S26 n’échappent pas à la hausse de prix des composants. Seul le Galaxy S26 Ultra 256 Go est moins cher que le Galaxy S25 Ultra.
Le Galaxy S26+ s’affiche en 256 Go à 1 269 €. Le prix du Galaxy S26 Ultra est de 1 469 €.
-
Galaxy S26 : 256 Go 999 € | 512 Go 1 199 €.
-
Galaxy S26+ : 256 Go 1 269 € | 512 Go 1 469 €.
-
Galaxy S26 Ultra : 256 Go 1 469 € | 512 Go 1 669 € | 1 To 1 969 €.
Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Ecran
|6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
|Définition
|3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
|RAM
|12 Go
|Stockage
|256 Go / 512 Go / 1 To
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
|Caméras frontales
|12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
|Etanchéité
|Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
|Batterie
|50000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 60W, recharge sans fil
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g
Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques complètes
|Galaxy S25 Ultra 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g