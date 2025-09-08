Kindle Colorsoft Signature Edition Vs Kindle Colorsoft 2025 quelles différences ?

Vous avez sûrement entendu parlé des Kindle Couleur, entre le Kindle Colorsoft Signature Edition sorti fin 2024 et le Kindle Colorsoft sorti en juillet 2025, quelles sont les différences ?
La lecture sur liseuse évolue avec l’arrivée de nouvelles liseuses permettant de lire des livres numériques comportant de la couleur.
J’ai testé ces deux liseuses de livres numériques et je pense qu’il peut y avoir parfois confusion entre les deux modèles.
Vous hésitez à choisir ? Voici un petit récapitulatif sur les points communs et les différences de ces deux appareils de lecture numérique. Découvrez les deux liseuses en vidéo, en fin d’article.
Kindle Colorsoft 2024 ou 2025, les points communs
Les deux liseuses d’ebooks disposent d’un écran 7 pouces permettant de lire confortablement.
Concernant la résolution elle est identique : 300 ppp (noir et blanc), 150 ppp (couleur).Les liseuses ont un pic de luminosité de 94 nits.
Elles ont toutes deux une autonomie d’environ 8 semaines. Les Kindle Colorsoft ont un réglage de la température d’éclairage identique.
Les liseuses sont aussi résistantes à l’eau (IPX8) c’est à dire que vous pouvez mouiller l’appareil sans crainte de l’endommager.
Kindle Colorsoft Signature Edition VS Kindle Colorsoft (2025), quelles sont les différences ?
Les liseuses couleur signées Amazon ont néanmoins des différences qu’il faut connaitre pour faire votre choix.
La première différence concerne le stockage. La Signature Edition en couleur dispose d’un stockage de 32 Go là où sa cousine n’est équipé que de 16Go.
La liseuse couleur 2025 n’a pas de réglage automatique de la lumière. Pour le paramétrer vous devez intervenir manuellement. La Signature Edition est dotée du réglage automatique de lumière.
Enfin, la dernière différence réside dans le fait que Kindle Colorsoft Signature Edition accepte la charge sans fil, ce que ne propose pas la liseuse couleur sortie en 2025. Bon à savoir le chargeur sans fil est vendu séparément.
On ne se quittera pas sans évoquer le prix qui lui aussi est différent ! Kindle Colorsoft Signature Edition est à 299.99€, la Colorsoft 2025 est quant à elle à 269.99€.
Quelle liseuse choisir ?
Selon moi, le choix principal se fera en fonction de votre envie de stocker plus ou moins de livres dans l’appareil.
Par exemple, si vous êtes abonnés à Kindle pour l’emprunt de livres, la version 16 Go sera amplement suffisante.
Si, au contraire, vous voulez tous vos livres dans votre bibliothèque, y compris des ebooks volumineux comme des BD ou des livres jeunesse, la version Colorsoft Signature Edition est plus appropriée avec ses 32 Go de stockage.
Par ailleurs, le prix peut être un critère de choix, avec 30 euros de différence, le dernier modèle vous permettra par exemple d’acheter plus de livres… Le choix est entre vos mains, vous savez tout !
