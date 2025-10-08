Google Pixel 10 vs Xiaomi 15T – Lequel choisir ?

Le Google Pixel 10 et le Xiaomi 15T s’affrontent dans notre comparatif. Lequel de ces deux smartphones est fait pour vous ?
Le Pixel 10 et le Xiaomi 15T se tiennent face à face sur le même segment milieu/haut de gamme. Ils offrent deux approches différentes. Le Xiaomi 15T mise sur la puissance brute et la qualité de son appareil photo Leica.
De l’autre côté, le Google Pixel 10 s’appuie sur l’optimisation IA et sa longévité. Lequel des deux smartphones choisir ?
Design – Compact ou grand format ?
Le Google Pixel 10 et le Xiaomi 15T proposent deux styles et deux ambiances aux antipodes. Le Pixel 10 est immédiatement reconnaissable avec sa barre horizontale qui abrite son appareil photo et son dos en verre. Le Xiaomi 15T joue au contraire la carte de la sobriété avec des finitions raffinées.
Les deux smartphones se distinguent aussi dans leur format. Avec son écran de 6,3 pouces, le Google Pixel 10 est un smartphone compact facilement utilisable d’une seule main.
Il n’est pourtant pas plus fin ni plus léger que le Xiaomi 15T. Ses dimensions sont de : 152,8 x 72 x 8,6 mm. Il pèse 204 g.
Avec sa dalle de 6,83 pouces, le 15T joue la carte du smartphone au format XL, mais Xiaomi a fait un effort sur ses dimensions. Il mesure 163,2 x 78 x 7,5 mm et il pèse 194 g.
Certifiés IP68, les deux smartphones résistent à l’eau et à la poussière.
Des écrans lumineux
Le Pixel 10 propose un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2424 x 1080 pixels et une densité de 422 ppi. Son taux de rafraichissement varie entre 60 Hz et 120 Hz. Les pics de luminosité atteignent 3000 nits.
Le Xiaomi 15T prend l’avantage avec son écran AMOLED de 6,83 pouces. Il affiche une résolution de 2772 x 1280 pixels pour une densité de 447 ppi.
Il a également l’avantage d’avoir une gradation PWM haute fréquence à 3840 Hz. Le smartphone ajuste la fréquence de scintillement pour diminuer la fatigue des yeux.
Ses pics de luminosité atteignent 3200 nits. C’est comparable au Pixel 10. Les deux smartphones sont utilisables sans problème en plein soleil.
Le Pixel 10 bénéficie d’une meilleure protection. La dalle est recouverte d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 contre un Gorilla Glass 7i sur le Xiaomi 15T.
Processeur – Deux stratégies différentes
Le Pixel 10 repose sur une architecture qui rassemble un processeur Tensor G5 gravé en 3 nm et une puce Titan M2. Elle est complétée par 12 Go de RAM.
Le Xiaomi 15T est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) accompagné de 12 Go de RAM. Moins puissant, le Pixel 10 est spécialement conçu pour optimiser les traitements IA de la photo, la traduction et autres fonctionnalités. Il a également été spécialement conçu pour garantir une expérience Android hyper fluide.
Le Xiaomi 15T se révèle plus adapté pour les tâches lourdes comme le jeu vidéo ou le multitâche. Son stockage 256 Go en UFS 4.1 est également plus rapide.
Fonctionnalités IA
Le Google Pixel 10 est taillé pour l’IA. Gemini Live est parfaitement intégré. Il peut se connecter à des applications comme Maps, Agenda ou Messages. Le Pixel 10 sait également se transformer en traducteur instantané pendant un appel.
Grâce à l’IA, il transcrit en temps réel la voix de votre interlocuteur dans une langue que vous comprenez. L’IA intervient également au niveau de la photo avec des fonctionnalités inédites comme Photo Coach qui vous guide pas à pas pour prendre la meilleure photo possible.
Le Xiaomi 15T ne démérite pas non plus en matière d’IA, mais dans une moindre mesure. Il emprunte des fonctionnalités IA à Google comme Circle to Search. Vous pouvez aussi résumer ou corriger du texte, transcrire de l’audio, etc. Toutes ces fonctionnalités supportent le français.
Google promet 7 ans de mise à jour majeures, garantissant une optimisation logicielle et IA. Xiaomi garantit 5 ans de mise à jour OS.
La batterie et l’autonomie
La batterie du Xiaomi 15T est plus imposante. Sa capacité est de 5500 mAh contre 4970 mAh pour celle du Pixel 10. L’autonomie du smartphone de Xiaomi avoisine un jour et demi, tandis que celle du Pixel 10 tourne autour d’une journée.
Le Xiaomi 15T bénéficie d’une recharge rapide de 67 W qui lui permet de récupérer 100 % d’énergie en 55 minutes. Le Pixel 10 se contente d’une recharge de 30 W. Il faut patienter environ 1h45 pour atteindre une charge complète.
Le Xiaomi 15T fait l’impasse sur la recharge sans fil à l’inverse du Pixel 10. Ce dernier intègre la norme Qi2. Cette particularité le rend compatible avec la recharge sans fil magnétique comme les iPhone.
La photo
Le Google Pixel 10 embarque un appareil photo avec trois caméras : un capteur principal 48 MP avec OIS, un ultra grand-angle de 13 MP et un zoom optique 5x de 10,8 MP. Chez Google, il ne faut pas se fier à la résolution des capteurs.
Les photos sont optimisées grâce à l’IA et le résultat est impressionnant. Il excelle aussi sur les photos de nuit.
À l’opposé, l’appareil photo du Xiaomi 15T profite de l’expertise de Leica. Son appareil photo a été développé en collaboration avec le spécialiste de l’optique. Il embarque un capteur principal 50 MP Leica Summilux avec OIS, un ultra grand-angle de 12 MP et un zoom optique 2x de 50 MP. Cet appareil promet des photos avec un beau piqué et des couleurs authentiques.
Il est difficile de départager les deux smartphones sur ce point. Vous aurez des photos de qualité avec les deux smartphones. Le Pixel 10 devance le Xiaomi 15T sur le zoom et le traitement IA.
Le constat est plus tranché sur la caméra selfie. Le Pixel 10 embarque un capteur de 10,5 MP ultra grand-angle avec un autofocus. Le Xiaomi 15T dispose d’une caméra selfie de 32 MP avec vidéo 4K. Le Pixel 10 fournit des photos de meilleure qualité grâce à son traitement IA.
Conclusion – Pixel 10 ou Xiaomi 15T, lequel choisir ?
À partir de 849 €, le Pixel 10 est un smartphone au format compact optimisé pour Android et les fonctions IA avancées pour faciliter l’usage de son smartphone au quotidien. L’intérêt de Gemini prend tout son sens sur le smartphone de Google.
Le Pixel 10 fait également une brillante démonstration de la puissance de l’IA pour améliorer la qualité des photos.
Vendu à partir de 700 € (603 € au lancement), le Xiaomi 15T ne manque pas d’atouts non plus. Avec son grand écran lumineux et son puissant processeur, il est parfait pour contenter les joueurs exigeants avec un budget limité. Il ne faut pas non plus négliger la qualité de son appareil photo Leica.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète
|Pixel 10 – 5G
|Ecran
|6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
|Processeur
|Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
|RAM
|12Go
|Stockage
|128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|10,5MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4970mAh
|Charge rapide
|30W, sans fil Qi2 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16
|Dimensions
|152,8 x 72 x 8,6 mm – 204g
Xiaomi 15T – La fiche technique complète
|Xiaomi 15T – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 3200nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek 8400 Ultra (4nm)
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP Leica Light Fusion 800 (f/1.7) OIS + UGA Leica 12MP 120° (f/2.2) + 50MP Leica téléobjectif X2 (f/1.9) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|32MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5500mAh
|Charge rapide
|67W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – HyperOS 2
|Dimensions
|163,2 x 78 x 7,5 mm – 194g