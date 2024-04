Exposition Portraits de l’Amérique d’Andres Serrano : un véritable coup de poing visuel

Andres Serrano présente son exposition « Portraits de l’Amérique » au Musée Maillol. Cet artiste américain révèle 40 ans de travail photographique axé sur les USA.

Certaines de ses œuvres sont largement reconnues, tandis que d'autres, moins connues, dévoilent aux visiteurs les contradictions de la société américaine à travers 89 clichés.



Du 27 avril au 20 octobre 2024, le Musée Maillol à Paris et l’agence Tempora mettent en avant les photos d’Andres Serrano. L’artiste est représenté par la Galerie Nathalie Obadia depuis 2012.



Andres Serrano : Un regard anthropologique sur l’Amérique

Pour Serrano, l’appareil photo est un simple outil. L’objectif est son pinceau et chaque sujet ou objet devient un acteur essentiel de ce qu’il dépeint.

Il capture le reflet de la réalité d’une époque et n’évite aucun sujet : religion, politique, clivages sociaux…

Il ne porte jamais de jugement, même si nombre de ses photos véhiculent des messages que chacun interprétera à sa manière, en fonction de sa sensibilité et de ses convictions.

Andres Serrano saisit l’essentiel, sans imposer. À la manière d’un anthropologue, il utilise son objectif pour mettre en lumière tout ce qui pourrait mériter une réflexion approfondie.

Séries thématiques : Nomads, The Klan, Infamous, Piss Christ…

Chaque image porte l’empreinte de la puissance et de la vision percutante qu’Andres Serrano projette sur le monde.



Les portraits de l’artiste sont à la fois vibrants de couleur et d’une sobriété saisissante : ils placent le sujet au cœur de l’œuvre, nous incitant à observer ces individus, à confronter nos préjugés à la réalité immortalisée sur papier glacé.



Ses séries thématiques : Nomads, The Klan, Infamous, Piss Christ… sont tout aussi explosives. C’est cette réalité brute qui peut choquer et perturber tout en invitant à la réflexion.

To Trump or not to Trump ?

À quelques mois de l’élection américaine, la sortie du film Civil War (lire notre critique) et cette exposition ‘Portraits de l’Amérique’, ne sont pas un hasard.

Serrano montre sa photo de Trump et son installation ‘The Game : All Things Trump’ comme un ensemble permettant de mieux comprendre les enjeux qui divisent l’Amérique en attendant son 47e président.

Les Américains vont-ils et allons-nous nous laisser TRUMPer une fois de plus ? Vous trouverez peut-être la réponse en vous rendant au Musée Maillol.

