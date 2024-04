TCL NXTPaper 14 – Un écran 3ème génération qui imite encore plus le papier (vidéo)

Découvrez en vidéo par nouvelle tablette TCL NXTPaper 14 avec son écran identique à du papier basé sur la technologie NXTPaper 3.0.

TCL organisait une conférence de presse à Paris. Le constructeur chinois reconnu pour ses écrans présentait de nombreux produits qui sortiront en France en 2024. Au milieu des écrans géants QLED Pro et des réfrigérateurs, un produit a particulièrement retenu notre attention. ll s’agit de la tablette TCL NXTPaper 14.

Cette tablette très particulière dotée d’un écran NXTPaper 3.0 va être vendue en France à partir de cet été pour un prix de 449€.

TCL NXTPaper 14 – Un nouvel écran avec les mêmes qualités que le papier

La TCL NXTPaper 14 intègre la troisième génération d’écran NXTPaper. Cette technologie développée par TCL reproduit l’effet du papier. La TCL NXTPaper 11 est déjà en vente en France mais elle embarque la technologie NXTPaper 2.0.

Cette nouvelle tablette 14,3 pouces bénéficie d’un écran NXTPaper 3.0 avec une résolution 2,4K. Ses performances ont été nettement améliorées. La réflectance est quasiment nulle et l’émission de lumière bleue est réduite de 61% par rapport à un écran normal. Vous pouvez le constater dans notre vidéo.

La troisième génération d’écran NXTPaper diminue également l’effet de scintillement pour améliorer le confort des yeux. Les couleurs sont plus riches et la luminosité a été augmentée de 10%. Ce petit boost rend l’utilisation en extérieur plus confortable.

Un bouton magique pour passer en mode liseuse

Autre nouveauté importante, la tablette possède un bouton magique. En l’actionnant, la TCL NXTPaper 14 passe du mode tablette en couleur au mode liseuse en noir et blanc. En deux secondes, l’écran se transforme et permet de lire des ebooks avec la même qualité qu’une liseuse. Le changement est fluide et rapide.

L’intelligence artificielle est à la mode. TCL en a profité pour saupoudrer sa tablette 14 pouces d’une pincée de poudre magique pour prendre soin de vos yeux. Lorsque la tablette est utilisée plus de 20 minutes, l’interface vous recommande de regarder un objet au loin pour ne pas fatiguer vos yeux.

Pour le reste, la TCL NXTPaper 14 est une tablette tout ce qu’il y a de plus normale sous Android 14. Elle tourne avec un processeur MediaTek Helio G99, 8Go de RAM et 256Go de stockage.

La batterie de 10000mAh est compatible avec la recharge 33W. Elle permet de regarder des vidéos pendant une durée de 9 heures. Elle bénéficie également d’une configuration sonore grâce à 4 haut-parleurs.

La sortie en France de la tablette TCL NXTPaper 14 est prévue dans le courant de l’été 2024 mais nous espérons pouvoir la tester avant. La technologie NXTPaper 3.0 arrivera aussi sur les smartphones en France avant la fin de l’année.

