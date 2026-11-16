Exposition Fragonard à la Monnaie de Paris : un siècle d’art, de parfum et d’intimité

Pour célébrer son centenaire, la Maison Fragonard investit les somptueux salons de la Monnaie de Paris avec une exposition exceptionnelle.
Réunissant plus de 250 œuvres et objets issus de ses collections patrimoniales, cet événement invite à un voyage dans le passé, olfactif au cœur du siècle des Lumières. Sentez les délicats parfums jusqu’au 10 janvier 2027.
Fragonard 100 ans de collections et de savoir-faire, découvrez le catalogue de l’exposition, suivez ce lien.
Fragonard, une aventure familiale entre Grasse et Paris
L’histoire commence en 1732 à Grasse avec la naissance de Jean-Honoré Fragonard, qui rejoint plus tard la capitale pour s’y imposer comme l’un des artistes les plus emblématiques du XVIIIe siècle.
Mais l’aventure est avant tout une affaire de famille et de talents croisés. Le peintre est suivi par son épouse, Marie-Anne Gérard, originaire de Grasse et miniaturiste de talent, ainsi que par sa belle-sœur et élève, Marguerite Gérard, avec qui il réalise plusieurs œuvres à quatre mains.
Le parcours s’ouvre d’ailleurs sur une scène intime : une reconstitution en costumes, dans le majestueux salon XVIIIe de la Monnaie de Paris. On y découvre dessin inédit acquis en 2013 par la Maison Fragonard. Véritable « bande dessinée » d’époque, ce croquis croque avec humour le quotidien de l’artiste et de son entourage. La mise en scène est splendide et augure d’un parcours enivrant !
Le grand art de la séduction
L’exposition explore les contrastes fascinants d’une société tiraillée entre la vertu prônée par Jean-Jacques Rousseau et l’univers sulfureux des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Maître des scènes galantes, Fragonard célèbre l’amour, le désir et le jeu.
Parmi les pièces maîtresses, La Jeune Fille délivrant un oiseau de sa cage illustre ce langage amoureux tout en symboles où fleurs, rubans et regards se répondent. Ce vocabulaire de la séduction se propage de la toile aux objets décoratifs.
On découvre avec émerveillement, une centaine de tableaux signés Jean-Honoré Fragonard (présentés pour la première fois hors de Grasse), Marguerite Gérard, Jean-Marc Nattier, Élisabeth Vigée Le Brun…
Scrutez les cassolettes, flacons de parfum précieux, brûle-parfums et vinaigrettes qui témoignent du raffinement de l’époque.
Imaginez-vous portant ces costumes ! Une vingtaine de silhouettes reconstituées et d’étoffes racontent l’art de vivre à la française, admiré dans toutes les cours européennes.
L’exposition qui sent si bon !
Grâce à une scénographie prestigieuse, le visiteur est littéralement transporté au XVIIIe siècle. Ce dialogue inédit entre beaux-arts, arts décoratifs, mode et parfum restitue toute la richesse d’une époque où le parfum accompagnait les gestes du quotidien.
Et, ne manquez pas l’atelier où vous pourrez créer vote parfum à la mode Fragonard !
Une exposition riche et olfactive qui célèbre magistralement le mariage séculaire entre Fragonard le parfumeur et Fragonard le peintre.
Découvrez le catalogue de l’expo suivez ce lien.
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