Du 27 novembre 2026 au 10 juillet 2027, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé présente Écrans sous contraintes.
Cette exposition passionnante et instructive s’intéresse au cinéma français entre 1940 et 1944.
À travers plus de 300 œuvres, extraits, affiches et archives répartis sur deux étages, le parcours démonte les mécanismes d’une industrie placée sous tutelle. L’expo révèle aussi la vitalité inattendue d’une création qui refuse de se réduire au silence.
Ce que révèle l’exposition sur deux étages
Dès le rez-de-chaussée, actualités filmées, consignes officielles et cabines de visionnage montrent comment les nazis et Vichy orientent et censurent le récit, noient la guerre sous des sujets mineurs et façonnent l’information.
L’exposition détaille également, la réorganisation de la profession par le COIC, le poids de la société Continental Films, la double censure franco-allemande et l’éviction antisémite des créateurs juifs (listes, interdictions, films amputés ou débaptisés comme Les Misérables de Raymond Bernard).
Et puis, face aux restrictions, des équipes bricolent des œuvres éblouissantes, de Pontcarral aux Visiteurs du soir jusqu’aux Enfants du paradis, tandis que des sous-textes, des nuances et l’engagement des artistes exilés font passer d’autres voix à travers les mailles du filet.
Écrans sous contraintes – Pourquoi ce regard est vital aujourd’hui
À une époque où resurgissent les tentations d’interdire, de brider ou d’imposer une lecture unique en politique comme dans la vie quotidienne, ce retour sur les années d’Occupation agit comme un miroir lucide.
Il rappelle que le contrôle d’un secteur culturel commence souvent par des règles administratives, des listes d’exclusion, des censures et une orientation discrète des récits.
Néanmoins, Écrans sous contraintes montre que l’emprise n’est jamais totale. Derrière les écrans surveillés, des créateurs cherchent des interstices, des publics gardent l’esprit critique et les œuvres finissent par dire plus que ce que le pouvoir voulait autoriser. Comprendre ces mécanismes d’hier aide à repérer plus tôt les pressions d’aujourd’hui. Une exposition passionnante et terrifiante !
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