Tisser, Broder, Sublimer : quand la mode révèle ses trésors d’artisanat dans une exposition

Le Palais Galliera propose jusqu’au 18 octobre 2026, une exposition qui met en lumière les couturiers mais surtout les artisans qui subliment leurs créations.
L’exposition “Tisser broder sublimer les savoir-faire de la mode” offre une plongée fascinante au cœur des ateliers qui façonnent l’exception et le luxe.
Loin des podiums clinquants, c’est l’intelligence de la main et la transmission du geste qui sont ici mises à l’honneur.
Tous les savoir-faire de la mode
Ceci est le premier volet d’une série de trois expositions prévues au fil de l’année 2026. Elles sont toutes dédiées aux savoir-faire essentiels de la mode.
Cette rétrospective s’étend du 18e siècle à nos jours. Elle offre un panorama historique des techniques de la mode. Plus de 350 pièces, incluant vêtements, accessoires, échantillons de tissus, outils d’époque et photographies rares, viennent enrichir le parcours de l’exposition.
Brodeur, plumassier, parurier floral, créateur de style, ils travaillent tous avec les plus grands : Chanel, Balenciaga, Comme des Garçons… mais aussi des créateurs oubliés.
Le parcours n’omet de mettre en avant des maisons historiques comme Lesage ou Hurel, mais aussi des jeunes talents comme Baqué Molinié.
Didactique et passionnante, cette plongée s’intéresse aux techniques ancestrales qui sont le socle de la haute couture.
Les visiteurs observent, décortiquent l’art complexe du tissage, depuis la sélection des fibres jusqu’aux motifs les plus élaborés.
Un focus particulier est accordé à la broderie, détaillant l’incroyable minutie requise pour coudre perles, paillettes et fils d’or, transformant un simple tissu en une œuvre d’art tridimensionnelle.
Un héritage à préserver
L’exposition montre également comment les créateurs contemporains s’approprient et subliment ces métiers d’art pour innover.
Elle pose la question de l’héritage et de la pérennité de ces savoir-faire précieux face aux défis de l’industrialisation.
C’est un hommage vibrant aux artisans d’exception. C’est aussi une invitation essentielle à comprendre la valeur et le temps cachés derrière l’étiquette “Fait main” de la mode.
En quelques mots, vous allez faire un voyage au pays du beau et de l’amour de l’art !
