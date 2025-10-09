Robert Badinter au Panthéon – Des expositions hommage

Le 9 octobre 2025, Robert Badinter, disparu le 9 février 2024, fait son entrée au Panthéon.
Un hommage à cette grande figure de la justice et à ses nombreux combats, que la France s’apprête à inscrire dans sa mémoire nationale.
Ce 9 octobre, jour anniversaire de l’abolition de la peine de mort, Robert Badinter entrera au Panthéon.
Des rendez-vous pour célébrer la mémoire de Robert Badinter
Après plus d’un demi-siècle de vie publique, Robert Badinter aura incarné une figure morale rare, ardent défenseur de l’Etat de droit.
Outre ses engagements politiques, l’ancien Garde des Sceaux de François Mitterrand était un grand connaisseur des philosophes des Lumières, un écrivain, historien, commissaire d’expositions, auteur de théâtre. Robert Badinter a produit une œuvre littéraire abondante publiée pendant près de 70 ans, mêlant essais, récits historiques, autobiographie et même un livret d’opéra.
Aux Archives nationales
Les Archives nationales de France présentent à partir du 9 octobre, un dossier documentaire concernant le parcours et la vie de Robert Badinter à travers ses archives. Une large partie de ce dossier évoque également sa relation spécifique aux archives.
Dans la crypte du Panthéon
Le Centre des monuments nationaux présente du 11 octobre au 8 mars 2026, au sein de la crypte du Panthéon, l’exposition « Robert Badinter, la justice au cœur ».
L’exposition met en lumière la genèse d’un engagement, marqué très tôt par l’expérience de l’antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale, l’héritage familial, son combat en faveur de l’abolition de la peine de mort et ses autres grands combats d’homme politique.
Au ministère de la Justice
Le ministère de la Justice accueille jusqu’au 14 novembre une exposition retraçant les combats de Robert Badinter, ministre de la Justice du 23 juin 1981 au 18 février 1986.
Bnf Gallica
Retrouvez aussi sur Gallica les ressources en ligne de la BnF et sa biographie . C’est ici.
Rendez-vous également rue Soufflot pour assister à la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, dès 17H30.
