Berthe Weill – Galeriste d’avant-garde, pourquoi il faut absolument voir cette exposition

Berthe Weill, ce nom ne vous dit rien ? C’est normal ! Pourtant, c’est une femme, une galeriste, une visionnaire à découvrir de toute urgence au musée de l’Orangerie !
Si l’exposition rassemble des chefs-d’œuvre sublissimes, c’est la découverte de la vie de Berthe Weill qui m’a totalement bouleversée.
Berthe Weill (1865-1951) est une figure pionnière et souvent méconnue de l’histoire de l’art moderne.
Juive, célibataire, visionnaire, combattive, elle ouvre une première galerie – librairie, puis trois autres dont une rue Saint Dominique à Paris. Son credo : faire une “Place aux jeunes” artistes.
Berthe la découvreuse de talents
Weill a joué un rôle essentiel dans le lancement de carrières qui sont aujourd’hui au firmament de l’art mondial.
Par exemple : elle fut la première à exposer et à vendre des œuvres de Picasso. Elle organisa la seule exposition consacrée à Modigliani, qui choquait tant à l’époque. Elle dénicha également, les premiers talents du Fauvisme et du Cubisme.
L’exposition montre aussi son combat contre le sexisme en soutenant de nombreuses artistes, dont Suzanne Valadon et Émilie Charmy. Elle exposa Charmy 28 fois en 30 ans !
Pendant 40 ans, cette femme pas comme les autres, marchande d’art avant-gardiste, accompagna 300 artistes.
Des maîtres de la peinture et des artistes moins connus
Le parcours de l’exposition s’attache à montrer la majorité des artistes défendus par la galeriste. On y trouve des toiles de Picasso, Dufy, Delaunay, de Vlaminck, Matisse… D’autres artistes moins connus, ou oubliés sont aux côtés de ces monstres de la peinture, ou de la sculpture.
C’est un florilège sans pareil, un feu d’artifice dédié à la créativité bouillonnante de l’époque et un choix audacieux de la part des commissaires d’exposition.
Le tout converse à merveille pour mieux nous faire pénétrer dans cette caverne fantastique et découvrir le travail de Berthe Weill au fil du temps.
Berthe Weill, la femme qui ouvre le chemin vers la lumière
Si la galeriste de talent a conduit de nombreux artistes vers la succès, il y a une personne qui aujourd’hui s’emploie à réhabiliter Berthe Weill. C’est Marianne Le Morvan, fondatrice des archives Berthe Weill et co-commissaire de l’exposition.
Passionnée par ce personnage si étonnant, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec elle ! Avec fougue, humour et une maîtrise parfaite de son sujet, elle raconte Berthe.
Voici quelques bribes de ma conversation avec elle.
“Berthe a soutenu des centaines d’artistes avant que sa vie ne bascule.” Un accident l’handicape mais surtout elle est victime des lois antisémites. « Elle se cache, tombe dans l’oubli, et surtout n’a plus un sou. Sa galerie est pillée. Ses trésors, volés avant 1933, n’entrent pas dans le cadre des biens culturels spoliés, il ne lui reste rien ! », explique Marianne Le Morvan.
A la fin de la guerre, elle est tout de même soutenu par des amis artistes et marchands d’art qui organiseront une grande vente aux enchères afin de lui assurer des revenus jusqu’à sa mort en 1951. Elle fut élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur en 1948.
L’historienne de l’art poursuit : « Si Berthe n’a pas eu d’enfants, elle a néanmoins de la famille aujourd’hui. C’est moi qui, à force d’enquêter, leur ai raconté son histoire. D’elle, il ne leur reste que ses lunettes. Elles sont exposées aujourd’hui à l’Orangerie. »
L’exposition Berthe Weill – Galeriste d’avant-garde, est un moment intense par les toiles qui sont présentées, mais aussi par la mise en lumière de cette femme discrète qui révolutionna à jamais l’art !
