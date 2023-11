Alexa – L’iA d’Amazon fête ses 5 ans quelques chiffres intéressants

Amazon célèbre les 5 ans d’Alexa et de la gamme de produits connectés pour la maison.

L’intelligence artificielle d’Amazon au service des français fait de plus en plus d’émules. A l’occasion de son anniversaire, Amazon communique quelques chiffres intéressants sur les utilisations au quotidien des différentes activités que propose Alexa via les appareils Echo (Echo Show 8, Echo Dot...)

Alexa compagne au quotidien

Au cours des douze derniers mois, les Français ont consacré plus de 820 millions d’heures à l’écoute de musique via Alexa.



Au réveil, les Français privilégient également son assistance. En l’espace de 12 mois, pas moins de 140 millions de réveils ont été programmés en France.



Les interactions liées à la maison connectée ont dépassé le milliard. Les routines ont généré plus de 614 millions d’actions, transformant ainsi significativement le quotidien de nombreux adeptes d’Alexa en France.

Autre point, il y a maintenant 145 000 recettes de cuisine de disponibles si on utilise les appareils Echo.

Toujours plus d’activités avec les appareils Echo

Les équipes France développent sans cesse des programmes (skills) pour toucher tous les publics.

Nous vous avions parlé récemment de Valentin Lecture, l’appli dédiée aux personnes aveugles (lire notre article). On pourra citer aussi La dictée d’Ela (lire notre article).

Mais aussi, Skill Hello Watt, dédiée à la gestion de la consommation d’énergie. Elle propose désormais des conseils écologiques personnalisés pour réduire les factures et minimiser l’empreinte énergétique des foyers.

N’oublions pas la récente innovation « Ma Vie Facile ». Cette Skill est spécialement conçue en collaboration avec Trisomie 21 France, pour les personnes atteintes de Trisomie 21 et leurs proches.



On attend avec impatience également, la skill « Bonjour Vincent ». Alexa et Jumbo Mana s’associent pour permettre aux utilisateurs de converser avec l’avatar de Vincent Van Gogh via toutes les enceintes compatibles. Cette expérience se base sur un corpus de 900 lettres de Van Gogh, offrant ainsi une immersion unique dans l’univers de l’artiste. Cette collaboration novatrice vise à étendre l’expérience du Musée d’Orsay pour l’exposition Van Gogh à Auvers-Sur-Oise.

Pour Fêter cet anniversaire les produits Echo sont tous en promotion Cliquez ici pour voir.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités