Izneo se lance dans la BD numérique en réalité virtuelle - IDBOOX

A l’occasion du Festival de la Bande dessinée d’Angoulême, izneo annonce le déploiement d’une animation en réalité virtuelle pour les amateurs de BD et de manga.

Si vous allez au FIBD, passez par le stand izneo pour tenter une expérience VR dans le métaverse. On vous prêtera une casque Meta Quest 2. izneo, la plateforme dédiée à la BD numérique continue d’innover. Après la lecture sur Nintendo Switch, la BD en VR entre en scène.



Une fois le casque sur les yeux, vous tournez virtuellement les pages d’une BD géante, immergé dans un décor à 360°. Vous accédez à tout le contenu de la bibliothèque izneo. Les albums resteront en 2D mais l’expérience de lecture sera renforcée par l’aspect immersif qui isole le lecteur de son environnement et la dimension apparente des planches qui permettra d’en admirer tous les détails. Vous choisissez aussi en fonction de vos envies, l’ambiance sonore, le décor ainsi que la taille d’affichage des planches.



Selon le communiqué, la lecture de Naruto, One-Piece, Spider-Man, Astérix et de tous les héros en images se fait au plus près des dessins dans des planches en HD de très grand format. Côté pratique, un mouvement du pouce suffira à faire défiler les pages de l’album choisi ou bien à zoomer sur la planche.

L’application izneo pour Meta Quest 2 a été développée par le studio français Smart Tale. Si vous n’allez pas à Angoulême, sachez que vous pourrez vivre l’expérience lors de la prochaine Japan Expo.

Lire d’autres articles sur izneo la plateforme dédiée à la BD numérique ici