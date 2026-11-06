Liseuses – Vivlio s’attaque au marché portugais

Face aux géants nord-américains comme Amazon et Kobo, Vivlio, la marque française, poursuit son expansion européenne.
Après la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne, le spécialiste français de la liseuse et de l’ebook s’implante au Portugal grâce à un partenariat stratégique avec le groupe Sonae.
À partir de cet automne, la technologie Vivlio investit les étals des enseignes Continente et Note! (plus de 75 magasins spécialisés). ces magasins proposent des liseuses, livres numériques et audio.
Vivlio – En marque blanche
Fidèle à son modèle en marque blanche, l’entreprise fondée en 2011 permet au distributeur portugais de préserver la maîtrise de ses données et sa relation client, tout en donnant accès à un catalogue de plus de 2 millions de titres.
Avec des liseuses d’entrée de gamme sous la barre des 120 €, Vivlio entend bien affirmer sa compétitivité et promouvoir un modèle alternatif européen et souverain sur le marché de la lecture numérique et audio.
Manuel Fonseca, Category Manager chez MC Sonae, explique :
“Le livre a toujours fait partie de l’expérience Continente/Note, et nous voulons que la lecture soit accessible à tous nos clients portugais. Avec Vivlio, nous proposons désormais une bibliothèque de plus de 2 millions de titres en plusieurs langues, ainsi qu’une gamme de liseuses au rapport qualité-prix excellent, pour que nos clients découvrent de nouvelles façons de lire. Nous avons choisi Vivlio parce qu’elle combine une technologie haut de gamme à la maîtrise de nos données et de notre relation client. Nous avons besoin d’un partenaire européen solide qui fasse avancer notre marque, et non qui lui fasse concurrence.”