Idées cadeaux de Noël 2025 – Notre sélection de jouets enfants de 13 à 100€

Noël approche, si vous êtes à la recherche de cadeaux pour les enfants voici quelques idées de jouets interactifs qui plairont aux bambins.
Découvrez notre sélection de jouets qui nous ont fait craquer en 2025 ! Suivez nos liens pour faire votre shopping ! Passez de belles fêtes !
Il y a des idées cadeaux pour tous les budgets, alors faites-vous plaisir ! Les prix vont de 13€ à moins de 100€ !
A l’heure où nous écrivons cet article ils ne sont pas encore en rupture de stock, faites vite !
La boîte à histoires Yoto dernière génération
Yoto s’est lancé très tôt sur le segment des conteuses pour enfants. Avec le temps, la boîte à histoires évolue en fonction des remarques des utilisateurs.
J’ai testé la version 3 de Yoto Player, la dernière génération, voici ce que j’en pense (test non sponsorisé).Découvrez le test.
Pour acheter Yoto 3e génération, le moins cher Cliquez ici ou Cliquez ici.
Le prix : Moins de 100€
Ages : dès 3 ans
La Mallette du Docteur des Émotions
Le jeu “La Mallette du Docteur des Émotions” (Nathan) est un outil ludo-éducatif conçu pour aider les enfants à identifier, nommer, comprendre et gérer leurs propres émotions ainsi que celles des autres. Voir mon avis ici.
Pour acheter Cliquez ici ou le moins cher Cliquez ici.
Le prix : 29.99€
Age : 3 ans et plus
Story Dream Machine le projecteur d’histoires
J’ai découvert et essayé Story Dream Machine de Little Tikes, un jouet interactif et non invasif pour les enfants.
Ce projecteur convient aux enfants de 3 ans et plus. Il met l’accent sur la visualisation de l’histoire projetée. Mon avis est ici.
Pour acheter le projecteur d’histoires le moins cher Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Disponible aussi ici
Le prix : Moins de 59€
Age : 3 ans et plus
Bitzee, le retour !
A la rédaction nous adorons le concept de Bitzee de ces jouets interactif sans ondes ni écran. Lire notre test. Sachez que le constructeur a sorti un nous bitzee Dinosaures cette année. Mon avis est ici.
Pour acheter Bitzee Disney à moins de 45€ Cliquez ici ou Cliquez ici
Il existe aussi une version Bitzee Magicals à moins de 39.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici
Et toujours la version 1 de Bitzee à moins de 40€ Cliquez ici ou Cliquez ici
La version 2025 dinosaures est ici ou cliquez ici
Age : dès 5 ans
Prix : 33.99€
Petit ours Brun, l’édition collector 50 ans
Après avoir testé la conteuse d’histoires Petit Ours Brun, Gipsy Toys sort la peluche boîtes à histoires collectore de Petit Ours Brun pour fêter les 50 ans de l’ourson. Cette peluche musicale conteuse d’histoires et de comptines est craquante !
Petit Ours Brun change de vêtements, il est trop chic ! Il y a plus d’1h15 de célèbres comptines et d’histoires pour accompagner les enfants. Volume réglable, sans écran, sans ondes. Mon avis est ici.
Pour acheter cliquez ici ou suivez ce lien.
Prix : 39.99€
Age dès 2 ans
Miniverse Make it Mini Harry Potter – Back to Hogwarts
Pour les fans d’Harry Potter ! MGA propose une capsule surprise qui s’inscrit dans la collection “Make It Mini Food” de Miniverse, mais adaptée à l’univers d’Harry Potter sur le thème de la rentrée à Poudlard (Back to Hogwarts). Ce jouet propose des répliques détaillées qui raviront les fans de la série.
MiniVerse Harry Potter, est très malin et plaît énormément, car il mélange le plaisir de la collection surprise, la satisfaction du DIY (Do It Yourself) en miniature, et l’attrait d’une licence extrêmement populaire comme Harry Potter. C’est ludique, créatif et le résultat final est une adorable décoration de collection. Pour l’acheter cliquez ici.
Prix : 12.99€
Age : 8 ans et +
Cuty Bella
J’ai craqué aussi pour ce merveilleux chat blanc Cuty Bella, toujours chez Gipsy Toys. En plus d’être tout doux, le matou s’illumine aux couleurs de l’arc-en-ciel, fait des miaou et ronronne. Et cerise sur le chaton, une petite brosse est fournie pour le brosser !
Pour l’acheter le moins cher cliquez ici ou suivez ce lien.
Les portes clefs sont ici cliquez ici ou cliquez ici.
Age : dès 18 mois et plus
Jouets Little Corgi Cutties
Attention les adultes vont aussi vouloir de ces corgis ! Ces peluches toutes douces se déclinent aussi en porte-clef. Ils sont jaunes, Kawaii; lavables et juste trop réconfortants ! Le Corgi est tendance, on en voit partout ! Ces petites peluches collector vont faire un carton ! Pour acheter la peluche grand format cliquez ici ou cliquez ici
Les portes clefs sont ici si vous voulez les acheter.
Age : A partir de 2 ans
Prix : 40€ pour la peluche 42cm. 20€ pour la peluche 20cm. Les portes clefs sont à 14.90€.
Découvrez d’autres idées de cadeaux pour les petits et les grands, dans notre corner spécial Fêtes ici !