Mon avis sur La Mallette du Docteur des Émotions, un cadeau ludique et pédagogique

Le jeu “La Mallette du Docteur des Émotions” (Nathan) est un outil ludo-éducatif conçu pour aider les enfants à identifier, nommer, comprendre et gérer leurs propres émotions ainsi que celles des autres.
Très apprécié des parents et des professionnels, il transforme l’exploration des sentiments en une aventure positive et dédramatisée.
Anna Llenas, propose un nouveau jeu basé sur le concept bien connu du Monstre de émotions. (Lire nos articles) . Pour acheter Cliquez ici ou le moins cher Cliquez ici.
Et si on devenait des docteurs des sentiments ?
Le jeu se présente concrètement sous la forme d’une mallette contenant une série d’accessoires et de cartes. L’enfant est invité à devenir un véritable “Docteur des Émotions”.
L’objectif n’est pas de “guérir” les émotions (toutes les émotions étant légitimes), mais de les ausculter et de les soigner symboliquement. Il s’agit d’un jeu de rôle qui encourage la communication et l’empathie.
Le jeu Mallette du Docteur des Émotions
Ce jeu contient de nombreuses activités à faire avec les enfants à partir de 3 ans. Pour que l’expérience soit ludique et pas rébarbative, il y a pléthore d’accessoires pour jouer au docteur des émotions.
Par exemple, il y a des accessoires symboliques : un stéthoscope pour “écouter” le cœur, un thermomètre pour mesurer le “degré de colère” ou une des flacons pour y mettre ses Non et ses Oui. Des craies, une ardoise, des mandalas. Le coffret regorge d’outils !
Il y a aussi un livret. Il propose des scénarios et des pistes de discussion.
Des objectifs pédagogiques
La mallette du Docteur des émotions est un excellent support pour développer l’intelligence émotionnelle des enfants :
Ils apprendront à mettre un mot sur ce que l’on ressent (“Je ne suis pas seulement fâché, je suis frustré.”).
Les activités (plus de 10) permettent la discussion des sentiments, même les plus difficiles, grâce au détour par le jeu et le rôle.
Le jeu aussi l’enfant à comprendre pourquoi son camarade ou un autre personnage ressent telle ou telle émotion.
Il propose des pistes (symboliques ou réelles) pour faire face aux émotions intenses (respiration, câlin, parler). Enfin, il aide les enfants à réguler leurs émotions.
Pourquoi ça marche ?
L’utilisation d’une mallette et d’un rôle (celui du docteur) permet de prendre de la distance avec l’émotion vécue.
L’enfant, en soignant le sentiment d’une peluche ou d’un parent, apprend de manière indirecte à s’occuper de ses propres sentiments. C’est un outil concret et sécurisant pour aborder l’abstrait et le complexe du monde intérieur.
Mes conseils
J’ai trouvé ce jeu utile, rigolo et sympa !
Le coffret comporte de nombreuses activités. Mon premier conseil : Ouvrez la boîte sans l’enfant. Familiarisez-vous avec le jeu, les accessoires et les différentes activités. Le second conseil que je peux vous donner est de ne pas présenter tous les accessoires et activités à l’enfant simultanément.
En testant avec Gloria, j’ai constaté qu’elle avait tendance à vouloir jouer avec tous les éléments, ce qui dissipe le but du jeu.
Choisissez peut-être deux ou trois accessoires et leurs activités, et gardez les autres pour une prochaine séance de jeu. Ainsi, l’aventure entre la colère, la joie, le bonheur ou le chagrin prendra tout son sens. Bon, j’avoue, la roue des sentiments et le stéthoscope ont eu beaucoup de succès auprès de mon petit bout de chou !
Amusez-vous avec votre petit, c’est pour son bien ! Prix 29.99€. Pour acheter Cliquez ici ou le moins cher Cliquez ici.
Trouvez ici d’autres idées de cadeaux pour petits et grands