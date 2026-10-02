Amazon lance une pluie de nouveaux Kindle, quoi de neuf ?

Amazon sort des nouveaux Kindle en France. Quelles sont les nouveautés et surtout quels sont les nouveaux prix ?
La rumeur circulait depuis plusieurs jours. Kindle, Kindle Aluminium, Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition, Kindle Colorsoft, Kindle Colorsoft Signature Edition, Amazon renouvelle une grande partie de sa gamme de liseuses.
Design, écran ou encore performances, Amazon fait évoluer ses Kindle et, malheureusement, ses prix aussi. Comme les smartphones, les fameuses liseuses n’échappent pas à une augmentation et elle est conséquente. Elle avoisine les 50 €.
Je vous dis tout ce qu’il faut savoir ?
Les nouveaux Kindle plus colorés
Le Kindle revient avec un design épuré et plus moderne. Amazon joue la carte des couleurs vives, notamment avec une couleur violette inédite. Fini le cadre noir autour de l’écran, la coque revêt une seule et même couleur. Le Kindle en profite pour devenir encore plus fin et plus léger.
Son écran de 6 pouces devient plus véloce avec une ouverture des livres 30 % plus rapide que celle de son prédécesseur. Le Kindle garantit jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge. Ces améliorations ont un coût et il est élevé. Le nouveau Kindle 16 Go avec publicités est vendu 154,99 €. L’ancien Kindle était à 109,99 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Amazon propose un autre Kindle de 6 pouces avec des finitions encore plus premium. Équipé de 32 Go de stockage, ce Kindle possède un dos en aluminium. Il est à 194,99 €. Disponible en bleu et en vert.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Paperwhite nouvelle génération
On monte en gamme avec le Kindle Paperwhite. Cette liseuse arbore un écran de 7 pouces. Elle bénéficie du même traitement esthétique que le Kindle. Elle s’affine, s’allège et abandonne le cadre noir.
Le Kindle Paperwhite est étanche, dispose d’un éclairage ajustable et offre jusqu’à 12 semaines d’autonomie. La version 16 Go est affichée à 209 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Il existe également une version Kindle Paperwhite Signature Edition, dotée de 32 Go de stockage, d’une recharge sans fil et d’un éclairage frontal automatique. Ce modèle est au prix de 259,99 €. Les deux Kindle Paperwhite paraîtront le 11 novembre 2026.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Colorsoft plus fin et plus léger
Le Kindle Colorsoft nouvelle génération change aussi de look. Plus fin et plus léger, il revêt aussi une coque d’une seule teinte. Cette liseuse couleur de 7 pouces avec 16 Go est à 299,99 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Un Kindle Colorsoft Signature Edition vient compléter cette série. Équipé de 32 Go de stockage, et de la recharge sans fil via une broche, il se pare d’un nouveau boîtier en aluminium. Ce Kindle Colorsoft Signature Edition est vendu 329,99 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.