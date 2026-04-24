Le Top 5 des BD les plus chères acquises aux enchères par les Français en 2025

Quelles sont les BD les plus chères vendues aux enchères en France ? Le marché de la bande dessinée de collection se porte plutôt bien.
En 2025, entre nostalgie et investissement artistique, les collectionneurs français ont cassé leur tirelire sur la plateforme Catawiki pour acquérir des pièces mythiques. Voici le classement des cinq lots les plus onéreux de l’année.
Le Top 5 des BD les plus chères acquises aux enchères
1. Blake & Mortimer : Le Secret de l’Espadon (T2) — 8 100 €
C’est le grand gagnant de l’année. Cette édition limitée de 1954, chef-d’œuvre d’Edgar P. Jacobs, reste le pilier absolu de la “ligne claire”.
Sa rareté et son importance historique dans la BD franco-belge d’après-guerre justifient ce prix record.
2. Livre d’or « Hommage à Tintin » — 4 600 €
Bien plus qu’un simple album, cet ouvrage (1986/1989) est un trésor collectif. Il rassemble 76 dédicaces des plus grands noms du Neuvième Art, dont Moebius et Enki Bilal, pour un hommage au célèbre reporter d’Hergé. Une pièce unique qui fait le pont entre plusieurs générations d’artistes.
3. Astérix : La Serpe d’or (T2) — 3 500 €
L’édition originale de 1962 du célèbre Gaulois continue de séduire. Signé par le duo de génie Goscinny et Uderzo, cet exemplaire témoigne des débuts d’un phénomène mondial. Pour les collectionneurs, dénicher ce tome en parfait état est une quête de longue haleine.
4. Corto Maltese : Planche originale de Hugo Pratt — 2 750 €
Ici, on quitte le monde du livre pour celui de l’art pur. Cette planche originale de 1981 permet de toucher du doigt le trait épuré et poétique de Hugo Pratt.
Contrairement aux albums, la planche est une œuvre unique, ce qui place cet achat à la frontière entre la bande dessinée et l’art contemporain.
5. Gaston Lagaffe : Gaston (T0) + dédicace — 2 653 €
Le célèbre gaffeur de Franquin clôt ce classement. Cette édition originale de 1960, enrichie d’une dédicace de Jidéhem, est une relique des débuts de l’antihéros le plus paresseux de la BD.
Qu’il s’agisse d’éditions originales ou de dessins uniques, la BD est désormais considérée par les Français comme un patrimoine précieux.
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