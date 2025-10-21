Galaxy S26 – Samsung va-t-il faire disparaître un de ses smartphones stratégiques ?

Samsung tire un trait sur un de ses smartphones phares mais ce n’est pas celui qu’on pensait. On ne s’y attendait pas.
La firme coréenne va faire disparaître un des smartphones de la ligne Galaxy S26. Une précédente rumeur laissait entendre que le Galaxy S26+ ne verrait pas le jour l’année prochaine.
Galaxy S26 Edge – Ses heures sont-elles comptées ?
La situation semble avoir changé. Le Galaxy S26+ est de retour dans les bonnes grâces de Samsung.
Selon les informations du média coréen NewsPim, Samsung ne voudrait plus du Galaxy S26 Edge. Un officiel Samsung lui aurait confié que la ligne Edge s’arrêtait.
Cette affirmation est surprenante car d’autres rapports affirment que le développement du Galaxy S26 Edge est terminé et qu’il sera lancé mais pas avec la mention Edge. Cette option semble la plus vraisemblable.
Galaxy S25 Edge – Des ventes poussives
Avec une épaisseur de 5,8 mm et un poids de 163 g, le Galaxy S25 Edge ne manque pas d’arguments mais il n’a pas réussi à convaincre. Les ventes du Galaxy S25 Edge ne brillent pas particulièrement.
La mention Edge n’est pas synonyme de succès d’après les données publiées par Han Investment & Securities. Le plus sage serait de sortir le Galaxy S26 Edge sous un autre nom. Le Galaxy S25 Edge cumulait 1,31 million d’unités vendues au mois d’août 2025.
Cela paraît peu au regard des Galaxy S25 classiques. À titre de comparaison, le Galaxy S25 standard a enregistré sur la même durée 8,28 millions de ventes, le Galaxy S26+ 5,05 millions et le Galaxy S25 Ultra 12,18 millions. L’écart est phénoménal pour un smartphone de rupture.
Le Galaxy S26 Edge intégrera certainement le clan Galaxy S26 avec un autre patronyme. Trois smartphones débarqueront en janvier 2026. Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra, lequel sera le Galaxy S26 Edge ?