Oppo Find X9 et Find X9 Pro – Au menu de la photo Hasselblad et des batteries monstrueuses

Oppo présente officiellement les Find X9 et Find X9 Pro. Les deux smartphones changent d’apparence et mettent l’accent sur la photo et l’autonomie.
Ils arrivent en France et en Europe le 28 octobre 2025. Ils seront lancés à Barcelone, nous y serons.
Oppo Find X9 et Find X9 Pro – Un design repensé
Les Find X9 et Find X9 Pro bénéficient de finitions haut de gamme. Les deux smartphones changent d’apparence. Ils arborent des écrans plats respectivement de 6,59 pouces et 6,78 pouces. La bordure noire qui les entoure est symétrique et mesure seulement 1,15 mm.
Un cadre en aluminium brossé entoure les smartphones. Le dos également plat est recouvert d’une couche de verre mat. Ce revêtement a l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.
Autre changement majeur par rapport au Find X8 Pro, le module photo n’est plus rond. Il devient carré et il est déplacé sur le côté pour une meilleure prise en main.
Un nouveau bouton vient tenir compagnie au déclencheur de l’appareil photo. Situé sur le côté opposé du smartphone, il est dédié à l’IA.
Le Find X9 sera disponible en trois coloris : Gris Titane, Noir Stellaire et Rouge Velvet. Le Find X9 Pro n’a le droit qu’à deux couleurs : Blanc Soie et Charbon Titane.
Puissance et autonomie
Le Find X9 et le Find X9 Pro s’appuient sur un puissant processeur MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm. Ils bénéficient d’un boost de vitesse par rapport à son prédécesseur : CPU +32%, GPU +33%, NPU +111%.
L’autonomie est un autre point fort de ces deux smartphones. Ils cachent sous leur coque de très grosses batteries dépassant 7000mAh. Grâce à la technologie au silicium-carbone, le Find X9 Pro accueille une batterie de 7500 mAh. Le Find X9 n’est pas en reste avec une capacité de 7025mAh.
Oppo annonce jusqu’à deux jours d’autonomie. Nous verrons cela lors du test.
Photo – Un téléobjectif Hasselblad de 200 MP
Le Find X9 Pro propose un triple appareil photo basé sur un capteur principal de 50MP mais c’est son téléobjectif de 200 MP qui retient l’attention. Ce dernier est annoncé comme révolutionnaire.
Chaque composant depuis l’optique jusqu’au design a été développé conjointement avec Hasselblad pour s’assurer qu’il respecte les exigences de la marque. Combiné au moteur d’image LUMO, ce téléobjectif assure une clarté et une netteté des détails impressionnante. Nous verrons ce qu’il vaut vraiment dans la pratique dans notre test à venir.
Je vous donne rendez-vous le 28 octobre pour tout savoir sur les Oppo Find X9 Pro et Oppo Find X9.