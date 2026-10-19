Honor MagicOS 11 – Le planning officiel de mise à jour

Honor révèle le planning international de la mise à jour de MagicOS 11. Quand arrivera-t-elle sur votre smartphone ?
Honor fait partie des constructeurs les plus généreux concernant la durée des mises à jour. La compagnie assure une mise à jour du système d’exploitation et de sécurité pendant 7 ans sur ses flagships et pendant 6 ans pour ses appareils milieu de gamme.
Les modèles d’entrée de gamme bénéficient d’un support qui va jusqu’à 4 ans. Cette fin d’année marque une étape importante dans l’évolution de l’OS de la marque puisqu’elle annonce l’arrivée de MagicOS 11.
Basée sur Android 17, cette mise à jour va se répandre sur des dizaines de smartphones et de tablettes. Le nouveau système d’exploitation marque l’arrivée d’un design Liquid Glass, d’encore plus d’IA et de performances accrues.
Honor MagicOS 11 – Une première mise à jour Open Beta
Honor MagicOS 11 sera disponible en Open Beta sur quelques appareils pour que les plus téméraires puissent tester le système d’exploitation.
Cette campagne a été lancée en septembre et se terminera en novembre 2026. Vous pouvez voir la liste des appareils concernés à la fin de cet article.
Honor MagicOS 11 – La liste complète des smartphones mis à jour
Le déploiement de la version finale de MagicOS 11 va se dérouler entre le mois d’octobre 2026 et le mois de mars 2027. Honor donne la priorité à ses smartphones premium. Les Magic V6, Magic V5, Honor Magic 8 Pro et autres Magic 7 Pro se trouvent en haut de la liste.
Cette liste remonte jusqu’aux Magic 5 pour les smartphones haut de gamme et jusqu’aux Honor 200 pour les appareils milieu de gamme.
Les représentants de l’entrée de gamme ne sont pas oubliés. Les Honor X9 et autres X5 recevront aussi MagicOS 11 mais il faudra certainement patienter jusqu’en 2027.
Honor MagicOS 11 – Mise à jour de la version stable entre octobre 2026 et mars 2027
Honor Magic series
Honor Magic V6
Honor Magic V5
Honor Magic V2 RSR
Honor Magic V2
Honor Magic V3
Honor Magic Pad4
Honor Magic Pad3
Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Lite
Honor Magic7 Pro
Honor Magic7 RSR
Honor Magic7
Honor Magic7 Lite
Honor Magic6 RSR
Honor Magic6 Pro
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5
Honor series
Honor 600 Pro
Honor 600 Lite
Honor 600 Lite s
Honor 600
Honor 600S
Honor 600e
Honor 600 Elite
Honor 600 Smart
Honor 600 Smart 5G
Honor 200
Honor 200 Pro
Honor 200 Smart
Honor 400 Pro
Honor 400 Lite
Honor 400
Honor Pad series
Honor Pad 20 Pro
Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition
Honor Pad 20
Honor Pad 20 Paperlike Edition
Honor X series
Honor X9d
Honor X9c
Honor X9e Pro
Honor X9e s
Honor X7e Plus 5G
Honor X8d
Honor X8c
Honor X8c 5G
Honor X7d
Honor X7c
Honor X7c 5G
Honor X6b 5G
Honor X5d
Honor X5d Plus
Honor X5c
Honor X5c Plus
Autres Honor
Honor Turbo
Honor Play9S
Honor Play9T
Honor Play10A
Honor MagicOS 11 Open Beta entre septembre et novembre 2026
Honor Magic7
Honor Magic V5
Honor 600
Honor 600 Pro
Honor 200 Pro
Honor 400 Pro
Honor 400
Honor Magic7 Lite
Honor 600 Lite
Honor X9d
Honor X8d
Honor X7d
Honor X5c / X5c Plus
Honor X5d / X5d Plus
Honor X7c
Honor 200 Smart
Honor X7C 5G / X6b 5G
Honor Magic Pad4
Honor Magic Pad3