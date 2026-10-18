Tranches de vie, un antidote à la déprime, qui se concentre sur le bonheur

Quand le silence dit tout.
Dans un paysage éditorial souvent saturé de dialogues fusaient et de bulles surchargées, Tranches de vie, signé par l’artiste coréenne Qu (404 Editions), propose une respiration indispensable.
Ce recueil grand format de près de 300 pages, rassemble la compilation la plus complète des strips muets de l’autrice. Sans aucun mot , ou presque, mais avec une finesse du trait remarquable, Qu saisit la beauté brute des petits événements ordinaires : un regard échangé, le balancement d’une ombre, une hésitation poétique ou la tiédeur d’un café partagé.
Tranches de vie, un pharmakon qui se concentre sur le remède
L’absence de texte n’est pas un manque, c’est une invitation sous forme d’Aïkus visuels. Comme un poème ASMR, elle nous donne l’antidote pour ne pas échapper au bonheur simple.
Elle nous invite à ralentir, à scruter les détails et à contempler l’universel à travers le quotidien. Chaque case fonctionne comme un miroir où chacun peut y projeter ses propres émotions et souvenirs.
Tranches de vie, est un très beau livre, à placer près de son lit, quelques pages suffisent à nous apaiser avant de dormir.
C’est une ode délicate et universelle aux instants invisibles qui composent nos existences. Un roman graphique contemplatif, doux et profondément humain, à savourer lentement pour réapprendre à regarder le monde qui nous entoure. Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
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