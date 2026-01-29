Honor Magic 8 Pro Test – Est-il toujours aussi bon ?

Le Honor Magic 8 Pro est-il meilleur que le Honor Magic 7 Pro ? La réponse est dans mon test sans concession.
Honor démarre l’année 2026 en fanfare avec le Magic 8 Pro, le dernier-né de ses smartphones haut de gamme. Quelles nouveautés nous réserve le Magic 8 Pro ?
J’ai pu tester le Magic 8 Pro plusieurs semaines avant sa sortie dans des conditions parfois extrêmes pour éprouver ses limites. Écran, résistance, performances, photo, autonomie, je vous donne mon verdict sur le Honor Magic 8 Pro. (test non sponsorisé). Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor Magic 8 Pro – Design et ergonomie
Le Magic 8 Pro reprend les grandes lignes du design du Magic 7 Pro avec des coins toujours très arrondis. En revanche, il devient un peu plus étroit. Il mesure : 161,2 x 75 mm. Il est également légèrement plus fin et plus léger.
Le smartphone fait 8,3 mm d’épaisseur contre 8,8 mm pour son prédécesseur et il pèse 219 g au lieu de 223 g. Cela reste un smartphone XL mais il devient plus maniable d’une seule main.
Son écran paraît plus plat avec des bords micro-curved 2,5D. À l’arrière, le module photo est encore plus imposant. Il conserve la même forme mais il est entouré d’une bague crantée. L’appareil photo concentre une grande partie du poids du smartphone, ce qui a tendance à le déstabiliser dans la main.
Le bouton AI fait son apparition sur la tranche droite de l’appareil. Comme son nom l’indique, il sert à déclencher certaines fonctionnalités IA, mais il peut aussi servir à ouvrir rapidement l’appareil photo.
Honor a renforcé la résistance du Magic 8 Pro. Son écran est protégé par du NanoCrystal Shield pour mieux résister aux chocs. Il est également certifié IP68, IP69 et IP69K. Il ne craint ni la poussière, ni l’eau, ni la vapeur, ni les jets à haute pression.
Je l’ai malencontreusement fait tomber plusieurs fois dans la neige sur les cimes de Tromsø par une température de -20°C, le Magic 8 Pro a continué de fonctionner.
L’écran
L’écran du Honor Magic 8 Pro se dote d’une dalle de 6,71 pouces. Comme mentionné plus haut, il est légèrement plus étroit mais vous ne manquerez pas d’espace. Les bords autour de l’écran mesurent seulement 1,3 mm. Ils offrent au smartphone une surface d’affichage de 89,6 %.
Cette dalle affiche une résolution de 1256 x 2808 pixels. Elle repose sur une technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement qui oscille entre 1 Hz et 120 Hz. Son pic de luminosité atteint désormais 6000 nits. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, l’écran est parfaitement lisible en plein soleil.
Cet écran lumineux sait aussi prendre soin de vos yeux. Le smartphone possède un écran anti-scintillement 4320 Hz. Vous pouvez également opter pour un réglage par IA qui ajuste l’affichage et simule la lumière naturelle pour ne pas fatiguer les yeux.
Les options sont multiples pour prendre soin de ses yeux. À vous de choisir si vous privilégiez le confort visuel ou le réalisme des couleurs.
Sur ce point, le Honor Magic 8 Pro ne déçoit pas. L’écran est calé sur le mode couleurs vives par défaut, qui est le plus juste. S’il ne vous convient pas, il propose un nombre impressionnant de réglages. Le smartphone est compatible HDR Vivid et Dolby Vision.
Les performances
Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pilote le Honor Magic 8 Pro. Il est assisté par 12 Go de RAM. Avec ce processeur, le Magic 8 Pro avale absolument tout ce qu’on lui donne.
Il ne fait qu’une bouchée des jeux les plus gourmands comme Genshin Impact. Le jeu conserve une fluidité parfaite avec des graphismes réglés sur le niveau maximum et une fréquence d’images en 60 fps. A noter que le smartphone dispose d’une système qui améliore la qualité des jeux via IA.
Le système de refroidissement se montre efficace. On sent légèrement la chaleur à travers la coque après 40 minutes de jeu mais rien de gênant.
Le son est de qualité. Il est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés. L’ensemble manque de basses comme sur la plupart des smartphones, mais ils ont le mérite de ne pas saturer.
L’autonomie
Le Honor Magic 8 Pro cache sous sa coque une batterie de 6270 mAh. C’est mieux que la batterie de 5270 mAh du Magic 7 Pro, mais c’est moins bien que la batterie du Magic 8 Pro chinois.
Ce dernier possède une batterie de 7200 mAh. Pour des raisons de réglementation européenne, nous devons nous contenter d’une batterie de 6270 mAh. Ca n’est pas un handicap.
Honor a optimisé son OS pour limiter la consommation d’énergie. Cette batterie en silicone-carbone nouvelle génération confère au Honor Magic 8 Pro une autonomie entre 1,5 et 2 jours en fonction de votre utilisation.
Limitez les jeux vidéo qui sont généralement très énergivores. Une partie de 40 minutes de Genshin Impact dans les conditions mentionnées plus haut consomme 9 % de batterie.
Cette dernière supporte la recharge filaire 100 W, la recharge sans fil 80 W et la recharge inversée 5 W. Le smartphone récupère 100 % de batterie en 40 minutes.
L’intelligence artificielle
Honor poursuit ses efforts pour développer de plus en plus de fonctionnalités IA. Le Honor Magic 8 Pro regorge d’optimisations et d’outils IA. Ces fonctionnalités sont de mieux en mieux intégrées dans MagicOS 10.
L’interface s’articule autour du Portail magique, de la boîte à souvenirs, du volet magique ou encore des suggestions. Vous pouvez sauvegarder des images, du texte et l’IA se charge de comprendre ce que vous voulez en faire et vers quelle application l’envoyer. Tout est interconnecté.
Vous pouvez aller sur un site en chinois, sélectionner du texte, le faire traduire par l’IA, puis déplacer ensuite la traduction vers le portail magique. Il vous proposera de l’enregistrer dans l’application Notes ou encore d’en extraire un numéro de téléphone pour l’intégrer à votre carnet de contacts.
Il en va de même pour les images. Appuyez dessus et faites-la glisser sur le côté de l’écran.
L’IA d’Honor va vous proposer une sélection d’applications. Vous pouvez également la sauvegarder dans votre boîte à souvenirs comme un pense-bête. Elle est archivée et vous pourrez la consulter plus tard.
L’intelligence artificielle développée par Honor ne s’arrête pas là. Je citerai également les fonctions qui vont devenir indispensables dans les mois à venir pour détecter les deepfakes et le clonage de voix par IA.
Les agents IA
Sa bibliothèque de fonctionnalités s’enrichit avec des agents IA. Ils n’ont encore rien de commun avec l’agent Smith, mais c’est pour bientôt.
Pour le moment, le Honor Magic 8 Pro intègre un Agent IA pour la photo et un autre pour les paramètres. Vous pouvez appeler cet Agent photos IA via le bouton sur le côté du smartphone.
Il regroupe dans une fenêtre tous les outils IA pour retoucher une photo : retirer les passants, supprimer les reflets, flouter l’arrière-plan, étendre le cadre, etc. Vous n’avez plus besoin d’effectuer de manipulation. Il suffit de lui demander verbalement.
L’IA va s’exécuter et identifier, d’elle-même, les passants à supprimer. L’IA ne comprend que les prompts définis dans l’interface. C’est donc plus limité qu’une gomme IA classique.
Si vous lui présentez une photo où il n’y a aucun passant, l’intelligence a tendance à vous faire plaisir en effaçant quelque chose. Cette IA demande encore quelques ajustements.
L’autre agent IA s’occupe de régler rapidement quelques paramètres système comme le volume, la localisation ou le Bluetooth. Lorsqu’une opération manuelle est requise, l’IA vous redirige vers la page.
Vous pouvez une nouvelle fois tout faire oralement et, cette fois-ci, l’IA vous répond. Il faut se familiariser avec les bons prompts, mais l’IA est dans l’ensemble efficace.
La photo de jour
Honor repense l’appareil photo du Magic 8 Pro. Il troque son capteur à ouverture variable contre un capteur 50 MP fixe (f/1.6 – 1/1.3”). Il gagne en contrepartie un nouveau téléobjectif de 200 MP avec un zoom optique x3,7. Le trio est complété par un ultra grand-angle de 50 MP.
Les photos de jour sont nettes. Elles offrent un beau piqué. Le niveau de détail des textures est élevé comme on peut le voir sur les arbres ou la pierre. Je trouve le traitement des couleurs un peu trop vitaminé.
Honor nous avait habitué à des tons plus naturels. Cela provient sans doute du traitement IA omniprésent.
Il est possible de choisir le traitement des couleurs avec des réglages prédéfinis : naturel, authentique, chaud, romantique, etc. Vous avez également la possibilité d’appliquer la colorimétrie d’une autre photo. L’IA est capable d’extraire et de restituer 16,77 millions de couleurs.
Si vous optez pour un de ces modes, n’oubliez pas de repasser ensuite manuellement sur les valeurs par défaut. Par la suite, toutes vos photos adopteront ces réglages. La réinitialisation n’est pas automatique.
Le tableau n’est pas tout rose. Le Honor Magic 8 Pro rencontre quelques soucis pour gérer les fortes luminosités. Le phénomène n’est pas récurrent. Certaines photos avec un soleil éclatant peuvent paraître surexposées. La faute incombe sans doute à l’IA qui veut à tout prix illuminer la scène, y compris les zones sombres. Une petite mise à jour serait la bienvenue.
La photo de nuit
Le Magic 8 Pro excelle dans les photos de nuit. Les couleurs sont riches et éclatantes. Le smartphone réussit à supprimer toute trace de bruit tout en conservant les détails. Le Magic 8 Pro assure quelle que soit le niveau de luminosité ambiante.
J’ai eu l’occasion de le tester dans le noir complet pour un chasse aux aurores boréales, en pleine nuit polaire sous la neige ou encore avec de nombreuses sources éclairages en mouvement. Je vous laisse apprécier la clarté et la précession des images.
J’apprécie également la réactivité de l’appareil. Le Magic 8 Pro capte l’instant même lorsque vous êtes en mouvement.
C’est le même constat pour le zoom de nuit. Le Magic 8 Pro voit loin et net même avec une faible luminosité. Les clichés restent propres même avec un minimum de clarté.
Le zoom
Le Honor Magic 8 Pro accueille un nouveau téléobjectif de 200 MP avec un zoom optique x3,7. L’une des grandes forces de ce zoom est sa qualification CIPA 5.5. C’est le standard le plus élevé qui existe sur smartphone.
Cela se ressent dès que le smartphone passe au-delà du grossissement x10 ou x15. L’objectif est stable et il ne tremble pas.
C’est encore plus flagrant avec le zoom x50 ou x100. On n’a aucun mal à stabiliser l’appareil pour viser ce qu’on veut capturer. Au final, les photos sont d’une clarté qu’on voit rarement.
Le super zoom AI termine le travail en reconstituant les images à très grande distance.
Cette stabilisation CIPA 5.5 se ressent également dans les vidéos. Vous pouvez constater par vous-mêmes le résultat lors de cette balade en chien de traineau. Il n’y a quasiment pas de secousse.
Les portraits
Le Magic 8 Pro est un vrai spécialiste des portraits. Au-delà des différents modes Harcourt, les visages sont parfaitement détourés.
Cheveux, lunettes, il ne tombe dans aucun piège pour appliquer l’effet Bokeh. Les découpages sont réalisés avec précision et finesse.
L’ultra grand-angle
L’ultra grand-angle reproduit fidèlement la colorimétrie du capteur principal avec une luminosité mesurée. Les déformations sur les côtés sont limitées, mais il n’échappe pas à un fort sentiment d’aspiration au centre de la photo.
Honor Magic 8 Pro – Ce que j’en pense
Le Honor Magic 8 Pro est vendu 1299€ au même prix que son prédécesseur mais il passe à 999€ pour le lancement. Si le Honor Magic 8 Pro n’est pas une révolution par rapport au Magic 7 Pro, il progresse à tous les niveaux. Il ne faut pas s’arrêter à son design qui évolue timidement.
Il se bonifie. Écran splendide et très lumineux, processeur ultra puissant, autonomie très confortable, il propose tout ce qu’on attend d’un smartphone haut de gamme en 2026.
La partie photo ne déçoit pas non plus. Honor a changé la composition de l’appareil photo pour se reposer davantage sur l’IA. C’est une autre approche. L’intelligence artificielle est là à chaque instant pour sublimer les photos. Il joue plus la partition du spectaculaire que du naturel, c’est un peu dommage.
L’enthousiasme de l’IA pour éclairer la scène provoque parfois quelques ratés quand la luminosité est trop intense, mais dans l’ensemble le Honor Magic 8 Pro est un vrai maître de la photo. Que ce soit pour les photos de jour ou de nuit, le zoom ou les portraits, le Honor Magic 8 excelle dans chacun de ces domaines.
Il faut ajouter à cela une arme secrète : le Honor Magic 8 Pro possède un système de stabilisation CIPA 5.5 impressionnant qui supprime la moindre secousse sur le zoom ou les vidéos.
Le Magic 8 Pro monte également en puissance au niveau de l’IA. Honor a développé des fonctionnalités originales qui sont de mieux en mieux intégrées dans MagicOS.
A 999,99€, le Honor Magic 8 Pro s’impose sans mal comme un incontournable du segment haut de gamme. Pour le lancement, Honor vous offre en plus un chargeur 100W et une coque.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor Magic 8 Pro- La fiche technique complète
|Honor Magic 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,71 pouces OLED (1Hz -> 120Hz) – NanoCrystal Shield
|Définition
|1256 x 2808 pixels (458 ppi) – pics 6000nits – Dolby Vision et HDR vivid
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go UFS 4.1
|Stockage
|256/512 Go / 1To UFS 4.1
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.6 – 1/1.3”) OIS + Téléobjectif 200MP X3,7 (f/2.6 – 1/1.4”) + UGA 50MP (f/2.0 – 122°) – Vidéo 4K/120ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|6270mAh
|Charge rapide
|100W, sans fil 80W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Magic OS 10
|Dimensions
|161,2 x 75 x 8,3mm – 219g