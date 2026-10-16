Le marché mondial des smartphones en fort recul

Les ventes de smartphones accusent une chute historique au troisième trimestre 2026, entraînée par la hausse du prix de la RAM.
Le marché mondial des smartphones prend de plein fouet la hausse du prix des composants selon les derniers chiffres de Counterpoint.
Ventes de smartphones – Les origines de la crise
Les ventes atteignent leur niveau le plus bas depuis 2012. Elles plongent de 20 % sur un an au T3 2026. Les origines de la crise sont simples. La hausse continue des prix de la mémoire DRAM et NAND fait exploser le coût des composants et provoque de sévères pénuries.
Elles entraînent les prix des smartphones à la hausse et freinent les ventes. Les prix de vente au détail ont augmenté de 20 % en 2026.
La réaction des consommateurs ne s’est pas faite attendre. Ils gardent leurs appareils plus longtemps, se tournent vers le reconditionné ou privilégient les modèles haut de gamme. Pour la fin de l’année 2026, la priorité absolue reste la rentabilité au détriment des volumes.
Aucune amélioration n’est envisagée dans un futur proche tant que les coûts des composants et les conditions d’approvisionnement ne s’amélioreront pas.
Samsung et Apple : les deux seuls gagnants
Seuls deux constructeurs réussissent à s’en sortir. Samsung conserve la première place au classement mondial. La firme coréenne réussit à augmenter sa part de marché à 23 %, mais ses ventes baissent de 3 %.
Le géant coréen est porté par le fort démarrage de la série Galaxy Z Fold 8 et la stabilité des approvisionnements pour la gamme A sur les marchés émergents.
Apple arrive en deuxième position avec 22 % de part de marché. Apple dépasse pour la première fois les 20 %. Cela n’empêche pas ses résultats en volume de baisser. Cette tendance s’explique par l’absence d’un iPhone 18 standard au lancement.
Les hausses de prix n’ont pas entamé l’enthousiasme des clients. Elles ont seulement eu un impact sur les dernières semaines du trimestre.
Xiaomi, Oppo et Vivo – Une nouvelle stratégie
Xiaomi occupe la troisième place mais avec une baisse significative de ses ventes. Sa part de marché passe de 14 % à 12 %. Xiaomi réduit sa présence sur l’entrée de gamme pour éviter de vendre à perte. La compagnie progresse sur le segment haut de gamme avec le Xiaomi 18 en Chine.
Oppo arrive en quatrième position avec 9 % de part de marché. Ses ventes reculent de 20 %. Ces chiffres tiennent compte de realme et OnePlus. Pour faire face à la crise, Oppo rationalise ses coûts et réalloue ses stocks vers les modèles et marchés les plus rentables.
Vivo s’empare de 8 % du marché mais ses livraisons reculent de 20 %. Vivo se reconcentre sur ses marchés clés, l’Inde et la Chine.
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