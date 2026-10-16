Tech et Culture : des baskets connectées pour écouter des livres audio

La marque de sneakers HYPHNT, l’éditeur Pan Macmillan et Spotify s’associent pour lancer les premières baskets interactives dédiées à la lecture audio : la HYPHNT ‘Nova’ pour enfants.
Un livre au bout du pied grâce au NFC
Grâce à une puce NFC intégrée dans la chaussure, il suffit de rapprocher un smartphone de la basket pour lancer instantanément l’application Spotify et débloquer l’écoute d’un livre audio.
Pour ouvrir la découverte c’est la série à succès InvestiGators de John Patrick Green qui est à l’écoute.
De nouvelles histoires signées Pan Macmillan seront ajoutées progressivement sans changer de paire.
Ces chaussures littéraires, sont au prix de £79 (environ 95 €). Elles ne sont pas disponibles en France mais l’initiative est intéressante.
Dépoussiérer la lecture chez les jeunes
Lancée dans le cadre de l’année nationale de la lecture au Royaume-Uni , cette initiative s’appuie sur une tendance forte.
En effet, 47 % des jeunes écoutent aujourd’hui des livres audio ou des podcasts. La moitié d’entre eux estime que l’écoute « équivaut à lire ».
En intégrant des histoires interactives directement dans la street culture et le quotidien des enfants, les trois partenaires espèrent susciter l’envie de lire de manière ludique et accessible.
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