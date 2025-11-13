Le OnePlus 15 gonfle les muscles mais pas son prix

Le OnePlus 15 est officiel. En attendant notre test complet, je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone ultra puissant.
Le OnePlus 15 change de look et adopte un design beaucoup plus sobre que le OnePlus 13. Ne vous fiez pas aux apparences, le OnePlus 15 est un vrai monstre de puissance.
D’ailleurs, OnePlus saute une génération et fait l’impasse sur le 14 pour marquer le gap de puissance avec son prédécesseur. Avec son Snapdragon 8 Elite Gen 5 et son écran 165Hz, il fait de l’œil aux gamers.
Vendu à partir de 979€, le OnePlus 15 possède tous les arguments pour vous séduire. En attendant mon test, je vous dévoile ses points forts qui font trembler la concurrence.
OnePlus 15 – Un écran hors normes
Le OnePlus 15 débarque avec le premier écran 1,5K avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz et 165 Hz. Cette dalle AMOLED de 6,78 pouces va faire le bonheur des joueurs.
Vous devriez pouvoir jouer en intérieur comme en extérieur avec un maximum de confort visuel grâce à l’amplitude de sa luminosité. Elle varie de 0,5 nit à 1800 nits.
Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5
Le OnePlus 15 fait une nouvelle fois les yeux doux aux gamers avec son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il est assisté de 16 Go de RAM DDR5X. Ce duo s’appuie sur du stockage rapide en UFS 4.1.
Pour maintenir des performances au top, il embarque un système de refroidissement Intelligent 360° Cryo-Velocity. Ce système se compose d’un aérogel pour refroidir l’écran à l’avant, d’une chambre à vapeur de 5731mm² au milieu et d’une couche de graphite à l’arrière. Le smartphone est paré pour rester cool en toutes circonstances.
Une énorme batterie
Le OnePlus 15 ne devrait pas avoir de souci d’autonomie puisqu’il est alimenté par une batterie de 7300mAh. Cette batterie repose sur une nouvelle technologie Silicon NanoStack qui est 15% plus dense que les autres batteries silicium carbone du marché.
Elle conserve 80% de son efficacité après 4 ans d’utilisation et elle continue de fonctionner avec une température qui descend jusqu’à -20°C. Le smartphone est compatible avec la recharge filaire 120W et la recharge sans fil 50W.
Un appareil photo sans Hasselblad
Côté photo, le OnePlus 15 dit au revoir à Hasselblad. Il n’y a plus aucune mention de la marque sur le smartphone. Je verrai lors du test si cette séparation a eu des conséquences sur la qualité des photos ou si OnePlus a su conserver l’expertise et le savoir-faire de son ancien partenaire.
Le OnePlus 15 possède un appareil photo avec une configuration solide. Il rassemble un capteur principal Sony IMX906 (1/1.56), un ultra grand-angle de 50MP et 116° et un téléobjectif X3,5 JN5.
Ce dernier est capable d’effectuer des zooms X7 sans perte de qualité. Comme son cousin l’Oppo Find X9 Pro, le OnePlus 15 prend des photos en mode computationnel. Il capture simultanément plusieurs photos en 12MP pour reconstituer un cliché ultra-clair de 26MP.
À l’avant, le smartphone accueille une caméra selfie de 32MP. J’ai commencé à tester son appareil photo et je peux vous dire qu’il est très prometteur même sans Hasselblad.
OnePlus 15 – Les prix
OnePlus promet 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mise à jour sécurité. Le OnePlus 15 256 Go est vendu 979€. La version équipée de 512 Go de stockage monte à 1129€.
Suivez ce lien pour l’acheter.