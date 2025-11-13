J’ai testé la Yoto, la dernière génération de la boite à histoires

Yoto s’est lancé très tôt sur le segment des conteuses pour enfants. Avec le temps, la boite à histoires évolue en fonction des remarques des utilisateurs.
J’ai testé la version 3 de Yoto Player, la dernière génération, voici ce que j’en pense (test non sponsorisé).
Afin que celles et ceux qui connaissent la conteuse puissent se rendre compte des évolutions de la V3, j’ai fait un petit comparatif. Vous trouverez un tableau en fin d’article.
Installation et utilisation
L’installation est rapide et sans prise de tête. On configure la boite à histoires au wifi. Grâce à l’appli téléchargée préalablement, il suffit de suivre le pas-à-pas et la connexion est un jeu d’enfants.
Pour mener à bien cette phase de paramétrage, il faut activer le wifi. Ensuite, l’appareil s’utilise sans ondes et hors connexion.
La manipulation des différents boutons est simple et intuitive. Il suffit que les parents montrent comment procéder aux enfants (une fois les notions de base acquises) pour que le jeune audiophile soit autonome.
Très vite, Yoto devient un objet familier, interactif et bienveillant.
Les cartes magiques
Pour écouter des livres audio sur la Yoto, vous avez plusieurs choix. Il y a les contenus intégrés dans l’appli et gratuits que vous pouvez activer ou pas. Et il y a les cartes.
Celles-ci s’achètent à l’unité ou par pack. Une fois sorties de l’étui, il suffit de l’insérer dans la boite à histoires et l’aventure commence. C’est pratique, malin et ça permet de multiples utilisations appréciables pour les enfants.
Des contenus tout au long de l’enfance
Ce que j’aime chez Yoto c’est son côté compagnon de l’enfance.
Au-delà de l’appareil qui est performant, les concepteurs ont imaginé des contenus pour les enfants tout au long de l’enfance.
Il existe une myriade d’histoires de Petit ours Brun, en passant par les Contes de Grimm, Le petit Prince ou encore Miraculous, Pyjamasques, Chien Pourri…
De la naissance à 3 ans : Le Yoto Player est utilisé principalement comme une veilleuse ou un lecteur de sons d’apaisement (bruits blancs, musique douce), géré par les parents. Dès que l’enfant peut manipuler les cartes, il peut commencer avec les cartes d’éveil ou les comptines.
De 3 à 6 ans : C’est l’âge idéal pour l’autonomie. L’enfant peut insérer les cartes, changer le volume et gérer sa propre écoute sans l’aide d’un écran. Les histoires courtes et les comptines sont privilégiées.
De 6 à 12 ans et plus : La bibliothèque Yoto s’étend aux romans jeunesse, aux documentaires et aux contenus éducatifs plus longs, accompagnant l’enfant pendant toute son enfance.
Et enfin, il y a la radio Yoto qui diffuse en continu des contenus audio. C’est gratuit et illimité. C’est une excellente fonctionnalité qui donne accès à de la musique et des programmes sans avoir besoin d’insérer une carte spécifique.
Il faut savoir qu’en achetant l’appareil vous n’êtes pas obligés d’acheter des cartes pour l’utiliser. Il y a des tas d’histoires gratuites et c’est très appréciable.
Enfin j’ai beaucoup aimé les Cartes à Créer (Make Your Own). Elles sont vierges et permettent aux parents d’enregistrer leurs propres histoires, des messages personnalisés, ou de charger leurs propres fichiers MP3, podcasts ou stations radio.
Et pour Noël ? Milo et la Cloche Magique est une nouvelle carte. Elle réinvente le calendrier de l’Avent. Cette aventure sonore propose 24 épisodes audio pour accompagner les enfants jusqu’à Noël. Je n’ai pu écouter car cette carte ne sera active qu’à partir du 1er décembre !
Comparatif de Yoto 2e génération vs Yoto 3e génération
Découvrez les nouveautés de la conteuse avec ce comparatif. En un clin d’œil vous verrez les améliorations.
|Caractéristiques
|Yoto 2ème génération
|Yoto 3ème génération
|Autonomie
|Jusqu’à 10 heures
|Jusqu’à 24 heures
|Chargement
|Station de recharge magnétique propriétaire
|USBV-C charge rapide et charge sans fil vendue séparément
|Stockage
|16Go
|32Go
|Qualité son
|Son de bonne qualité
|Son stéréo
|Connectivité
|Prise casque jack 3,5 mm
|Bluetooth et prise casque filaire
|Robustesse
|Classique
|Protection plus robuste contre c hocs du quotidien
|Vitesse d’allumage
|–
|Plus rapide
|Affichage
|Ecran à Pixels
|écran à pixels plus nets
Yoto 3e génération ce que j’en pense
Cette conteuse va au-delà du concept de base. Elle se bonifie avec le temps avec son design ergonomique et sa facilité d’utilisation.
Je lui reprocherais peut-être son poids. Je trouve la conteuse un peu lourde à porter pour les moins de 4ans. Mais il y a l’Adventure Jacket, une housse de protection qui protège la Yoto et dispose d’une poignée. Cet accessoire résout le problème.
De plus, j’apprécie la multiplicité des contenus pour tous les âges. Cela en fait un appareil durable qui ne lassera pas les juniors. Si j’étais vous, je mettrais Yoto sous le sapin cette année !
Son prix : Moins de 100€.
