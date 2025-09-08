Le Samsung Galaxy S26 Ultra change de forme

Le Galaxy S26 Ultra se dévoile un peu plus. Attendez-vous à du changement. Samsung a revu son design.
Samsung a laissé échapper de nouvelles informations sur le Galaxy S26 Ultra, mais aussi sur ses deux compères : le Galaxy S26 Pro et le Galaxy S26 Edge. On connaît maintenant les dimensions du S26 Ultra. Agrandissez vos poches.
Galaxy S26 Ultra – Un design plus arrondi
Le Galaxy S26 Ultra est encore plus imposant que le Galaxy S25 Ultra. Le célèbre leaker UniverseIce a mis la main sur les schémas du smartphone.
Le S26 Ultra mesurerait 77,9 mm de large et 163,4 mm de haut. À titre de comparaison, le S25 Ultra fait 77,6 mm de large et 162,8 mm de haut. Le futur fleuron de Samsung rejoindrait le clan des smartphones XXL, avec le Nothing Phone 3a Pro et l’iPhone 16 Pro Max.
A contrario, son épaisseur serait à la baisse. Il mesurerait 7,8 mm. De son côté, le S26 Pro ferait 6,7 mm et le S26 Edge ne dépasserait pas 5,5 mm.
Les mêmes schémas confirment un changement de cap de la part de Samsung. La firme coréenne a choisi d’adoucir les courbes de son fleuron. Le design anguleux du S25 Ultra cède la place à des coins beaucoup plus arrondis.
Les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge logés à la même enseigne
Une autre fuite confirme ce virage. SonnyDickson a posté sur son compte X les maquettes des Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra.
Il va falloir s’habituer à ce nouveau format. Samsung devrait l’appliquer à ses trois futurs smartphones. Les coins sont beaucoup plus arrondis. Au passage, le Galaxy S26 Ultra et le Galaxy S26 Pro reprennent le module photo du Galaxy Z Fold 7.
Les caméras seraient posées sur un îlot et ne sont plus directement intégrées à la coque. Le Galaxy S26 Edge se distinguerait avec un module caméra qui rappelle celui de l’iPhone 17 Pro. Notez également que les trois Galaxy S26 disposeraient de la recharge sans fil magnétique.
La série Galaxy S26 sortira en février 2026.