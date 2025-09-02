Galaxy S26 Ultra – On connaît la capacité de sa batterie, ça ne va pas vous plaire

Le Samsung Galaxy S26 Ultra aura-t-il finalement une plus grosse batterie que le Galaxy S25 Ultra ? La réponse ne va pas vous plaire.
Samsung va-t-il enfin se décider à utiliser des batteries en silicium-carbone à haute densité ? La compagnie ne semble pas pressée.
Galaxy S26 Ultra – Une batterie loin des nouveaux standards
Le Galaxy S26 Ultra a été repéré sur un site de certification chinois. Sa fiche nous dévoile la batterie qui alimentera le smartphone. Samsung fait un petit effort sans oser franchir le pas.
Contrairement aux constructeurs chinois, Samsung n’est toujours pas convaincu par l’intérêt des batteries au silicium-carbone. La batterie du Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d’un gain de 10%.
Sa capacité devrait passer de 5000mAh sur le Galaxy S25 Ultra à 5500mAh. Ce n’est pas si mal mais on est très loin des smartphones chinois avec leurs batteries de 7000mAh. Samsung préfère rester conservateur sur ce point.
Grosse batterie ne rime pas avec grosse autonomie
D’un autre côté, Samsung a prouvé qu’une grosse batterie n’est pas forcément synonyme d’une meilleure autonomie. Le Galaxy Z Fold 7, par exemple, offre une autonomie d’une journée avec une batterie de seulement 4400mAh comme nous avons pu le constater dans notre test.
Cette bonne performance est en grande partie due à l’optimisation de la consommation d’énergie et des composants du smartphone. Il y a donc de l’espoir pour le Galaxy S26 Ultra.
Samsung pourrait nous surprendre au niveau de la vitesse de charge. Le listing du China Quality Certification Center ne mentionne rien, mais le Galaxy S26 Ultra pourrait être compatible avec la recharge 65W. Ce serait une vraie révolution pour Samsung.
