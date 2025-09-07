Rentrée littéraire des enfants, notre sélection sur trois thèmes : garde alternée, petits lapins et plaisir de lire

On parle beaucoup de la rentrée littéraire, mais pas de celle des enfants. Pourtant les éditeurs jeunesse publient beaucoup d’albums entre fin août et septembre.
Nous allons donc commencer notre sélection de la rentrée littéraire des enfants avec trois livres et trois thèmes très différents, pour les petits de la naissance à 7 ans.
La Famille Lapin
La Famille Lapin est un livre à découvrir dès le plus jeune âge. Original et bien réalisé, il raconte en quelques pages une jolie histoire. Mais là où réside la grande originalité c’est qu’il s’agit d’un livre gant. 5 petites marionnettes à doigts composent le livre en tissu, brodé tout doux.
On enfile le gant et on crée des histoires pour bébé. Le concept est adorable, créatif et parfaitement adapté aux échanges avec bébé. On craque pour les lapereaux et toute la famille !
Merci à Francesca Ferri Glénat Jeunesse pour cette belle réalisation !
Entre mes deux maisons
Avec la rentrée scolaire, les enfants franchissent un nouveau cap et quand les parents sont divorcés, la situation peut davantage déstabiliser les juniors.
Séverine Vidal et Louis Thomas ont créé une histoire poétique dans laquelle ils abordent avec douceur et calme la garde alternée (avec ses joies et ses chagrins).
Entre mes deux maisons (Ed. Milan) c’est une semaine chez maman, une semaine chez papa et tout ce que cela implique. Les auteurs expliquent sans jugement et avec justesse la garde alternée.
Les enfants de 3 à 7 ans vont pouvoir s’identifier à cette petite fille qui tend un fil entre ses deux vies.
A conseiller à tous les enfants !
Tu lis quand ?
Géraldine Collet et Magali Clavelet s’attaquent à la lecture ou plutôt au plaisir de lire ou pas. Dans cet album de quelques pages, elles dressent un tour d’horizon en demandant à des enfants : “Tu lis quand ?” (Glénat).
Avec humour et bienveillance, les auteures invitent : Enzo, Garance, Tarek, Lili et bien d’autres à répondre à cette question !
Le résultat est drôle, surprenant et incite les enfants à partir de 4 ans à s’exprimer sur le sujet. Une belle lecture en cette rentrée scolaire !
