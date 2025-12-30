L’iPhone Fold comparé au nouveau Samsung Galaxy Z Fold Wide

Les Galaxy Z Fold Wide et iPhone Fold s’affrontent dans un face à face. Ils arrivent avec un nouveau format d’écran. Lequel de ces deux smartphones pliables arrivera à vous séduire ?
La trêve des confiseurs n’existe pas dans l’univers de la tech. La machine à rumeurs ne fait pas de pause. Cette dernière est de la pure science-fiction mais elle nous fait déjà saliver. C’est l’essentiel.
Galaxy Z Fold vs iPhone Fold
Ce nouveau duel oppose deux smartphones pliables qui n’existent pas encore mais qui font beaucoup parler d’eux. D’un côté nous avons l’iPhone Fold et de l’autre le Galaxy Z Fold Wide. Il paraît que Samsung va sortir un Galaxy Z Fold avec un format différent du Galaxy Z Fold 7.
Le serial leaker IceUniverse va plus loin puisqu’il publie des rendus 3D des deux smartphones pliables pour comparer leur format. L’iPhone Fold rompt avec les formats traditionnels des smartphones pliables.
Selon lui, il possèderait un large écran extérieur avec une diagonale de 5,35 pouces. Cela impacterait son écran intérieur. Il adopterait un format 4:3 avec une diagonale de 7,58 pouces. Le smartphone serait moins long et plus ramassé qu’un Galaxy Z Fold 7 ou un Honor Magic V5.
Un nouveau format d’écran plus large ?
Au-delà du Galaxy Z Fold 7, Samsung compte également explorer le potentiel de ce format alternatif. Le Galaxy Z Fold Wide possèderait des dimensions légèrement plus imposantes.
Son écran extérieur mesurerait 5,4 pouces quand la diagonale de son écran intérieur atteindrait 7,6 pouces. Le smartphone de Samsung arborerait un design un peu plus anguleux mais les deux smartphones reprendraient le même format 4:3.
Est-ce que ce nouvel aspect a un intérêt et changera la façon d’appréhender les smartphones pliables ? L’avenir le dira.