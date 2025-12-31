Cinéma, mon coup de cœur de la semaine: Sur un air de blues, le film à éviter Vade Retro

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 31 décembre : Sur un air de blues et Vade Retro.
Le film à voir : Sur un air de blues
S’il y a bien un film plein de rythmes, d’émotions et d’espoir pour conclure l’année 2025, c’est celui là ! Inspirée d’une histoire vraie, ce réjouissant long métrage raconte la métamorphose de Mike et Claire en Lightning & Thunder.
Une formation musicale qui reprenait les chansons de Neil Diamond, super star américaine de la pop music des années 1970-1980. Depuis leurs répétitions dans un garage jusqu’à leur incroyable succès, ce duo, inconnu en France, ne va jamais baisser les bras pendant une quinzaine d’années en dépit des épreuves traversées.
Admirateur insatiable de Neil Diamond, le tandem multipliera les concerts à travers les USA, porté par le tube légendaire de Neil Diamond, « Sweet Caroline ». Quand un drame se produit et entraîne Mike et Claire au plus bas, c’est la force de leur amour entre eux pour la musique qui leur donnera l’énergie d’avancer et de ne jamais sombrer.
« On aime voir ceux qu’on donne pour perdants réussir, parce que leur combat nous parle. On a besoin de voir de vraies gens triompher de l’adversité, pas seulement des supers-héros affublés de capes. J’ai besoin de croire que malgré tous les problèmes qui accablent l’Amérique, un rêve américain est toujours possible », explique le réalisateur Craig Brewer.
Dans les deux principaux rôles, Hugh Jackman et Kate Hudson brillent à la fois comme acteurs mais aussi en tant que chanteurs. Ils forment un couple épatant, tant dans le registre émotionnel que dans leurs interprétations vocales. « Sur un air de blues » coche toutes les bonnes cases et ne souffre d’aucun temps mort. C’est une vraie réussite. Et en sortant de la salle, vous n’aurez surtout pas le blues !
Sur un air de blues, en salles le 31 décembre. Durée : 2 h 11
Le film à éviter : Vade Retro
Cette pseudo comédie horrifique française est surtout une…horreur cinématographique. Norbert, vampire d’une famille aristo-réactionnaire, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents.
Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet et gardien de musée, il fait naufrage sur l’île de Boulet Rouge. « L’intérêt du film de vampire est son universalité. Le sang pur, l’au-delà, la religion, la vie éternelle.
Ces sujets permettent de parler de la société », dit le metteur en scène Antonin Peretjatko. Derrière ces belles paroles se cachent une absence de talent et une prétention sans nom. Rien ne sauve ce film, en dépit des efforts d’Estéban, le héros de ce sous-produit dégoulinant de médiocrité. Pour ce déplorable navet à ne pas consommer pour la Saint Sylvestre, un seul slogan s’impose : Vade Retro Satanas !
Vade Retro, en salles le 31 décembre. Durée : 1 h 35