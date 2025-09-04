Liseuses Kobo : Fin de Pocket, comment installer Instapaper à la place et gratuitement ?

Pour sauvegarder des articles lus sur le web, Kobo proposait l’outil Pocket avec le service « Lire plus tard ».
L’appli a définitivement fermée et Kobo s’est mis à la recherche d’un autre outil afin de satisfaire les utilisateurs de liseuses. La compagnie japonaise a choisi Instapaper.
Désormais vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur toutes les liseuses de la marque quelque soit le modèle ! Voici comment faire.
Procédure pour utiliser Instapaper sur votre liseuse Kobo
Démarrer avec l’intégration Kobo Instapaper est aussi simple que de vous connecter à votre compte Instapaper.
1. Sur votre liseuse Kobo, accédez à Plus > Mes articles.
2. Appuyez sur “Associer à Instapaper”.
3.Utilisez le code QR sur votre smartphone ou accédez à cette page sur ordinateur et saisissez le code fourni.
4. Vous serez redirigé vers Instapaper. Vous pourrez vous connecter et autoriser votre liseuse Kobo.
5. Synchronisez vos articles en sélectionnant “synchroniser” dans le menu et c’est tout !
Bon à savoir – L’intégration Kobo Instapaper prend en charge ces fonctionnalités
-Synchronisez les articles de la page d’accueil, des articles aimés et des archives.
-Lisez des articles directement sur votre liseuse Kobo.
-Gérez les articles de votre liseuse Kobo, notamment les aimer, les archiver et les supprimer.
Actuellement, l’intégration ne couvre pas
-Synchronisation des dossiers et des articles à partir des dossiers.
-Affichage et gestion des balises.
-Synchronisation des points forts et des notes.
-Certains types de sauvegardes comme les vidéos, les e-mails et les PDF ne sont actuellement pas disponibles sur Kobo.
Comment ajouter des articles à votre compte Instapaper ?
Vous pouvez ajouter des articles de plusieurs façons. Les articles sauvegardés apparaîtront sur votre liseuse après la synchronisation.
Sur la page de votre compte Instapaper
-Connectez-vous à votre compte et copiez-collez le lien de l’article sur la page principale :
-Rendez-vous sur la page Instapaper.com/save
-Installez l’extension Instapaper pour votre navigateur. Cliquez sur l’icône Instapaper en haut de votre navigateur pour ajouter un article Web à votre liste Instapaper.
Autres intégrations
Pour ajouter des articles Instapaper via l’extension Chrome, par e-mail ou IFTTT,
Rendez-vous sur la page Instapaper.com/save
Application mobile
Pour télécharger l’application sur vos appareils iOS ou Android, rendez-vous sur la page instapaper.com/apps
Comment lire des articles Instapaper sur votre liseuse Kobo ?
Lorsque vous avez ajouté des articles à Instapaper à partir du navigateur Web de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone, vous pouvez les lire sur votre liseuse.
Remarque : Vous devez avoir accès à une connexion Wi-Fi pour télécharger des articles Instapaper sur votre liseuse.
1.Accédez à l’écran d’accueil.
2.Appuyez sur l’icône Plus ou “Menu” en bas de l’écran.
3.Sélectionnez Mes articles.
4.Appuyez sur un article pour commencer à le lire.