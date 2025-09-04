La traduction téléphonique multilingue en temps réel c’est possible avec le Honor Magic V5

Honor lance une innovation majeure pour la traduction vocale en temps réel.
La marque a intégré au Honor Magic V5 le premier grand modèle vocal directement sur un smartphone. Cette technologie résout des problèmes clés liés à la reconnaissance et à la traduction vocale multilingue.
Découvrez notre test du Honor Magic V5 ici.
Un pari sur l’IA embarquée
Alors que les solutions de traduction actuelles s’appuient sur le cloud, ce qui soulève des problèmes de confidentialité, ce nouveau système fonctionne entièrement sur l’appareil. Cela garantit une confidentialité totale, notamment pour les appels sensibles, sans sacrifier la vitesse ou la précision.
Cette avancée a été rendue possible grâce à deux recherches menées par Honor et validées lors de la conférence Interspeech 2025.
Une technologie qui change tout
Cette innovation apporte des bénéfices concrets :
Le système pour six langues (français, anglais, etc.) ne pèse que 800 Mo, contre 3 à 4 Go pour les modèles habituels. Cela évite le téléchargement de six fichiers séparés, économisant ainsi près de 2,8 Go d’espace.
Il permet une traduction en temps réel “au fil de la parole”, sans attendre la fin de la phrase. Cela représente une augmentation de 38 % de la vitesse et une amélioration de 16 % de la précision de la traduction.
Le constructeur réussit donc à miniaturiser une technologie de pointe pour l’intégrer directement dans le Honor Magic V5. Il offre aux utilisateurs une communication multilingue plus rapide, plus précise et surtout, totalement sécurisée.
