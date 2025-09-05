Samsung Galaxy Z TriFold – Sa date de sortie fuite et c’est pour bientôt

Le Samsung Galaxy Z TriFold va débarquer plus vite qu’on le pensait. Sa date de sortie vient d’être révélée.
Après le Galaxy Z Fold 7, Samsung se prépare à lancer un smartphone pliable en trois. Ce n’est pas de la science-fiction. Samsung est prêt à passer le cap d’un smartphone pliable encore plus grand.
Samsung Galaxy Z TriFold, c’est pour bientôt
Avec le Galaxy Z Fold 7, la firme coréenne a démontré qu’elle sait faire des smartphones pliables fins et légers. Ce n’est donc plus un obstacle pour concevoir un tel appareil.
Nous n’aurons pas à patienter longtemps avant d’admirer ce smartphone pliable en trois. Selon le serial leaker IceUniverse, le lancement du Galaxy Z TriFold est prévu pour le 29 septembre 2025. Il sera dévoilé en Corée du Sud et on ne sait pas pour le moment s’il franchira les frontières du pays.
Une forme originale
Peu d’éléments ont pour le moment échappé à la vigilance de Samsung mais un schéma nous donne un aperçu de son design. Contrairement au Huawei Mate XT, le Galaxy Z TriFold se replie en prenant la forme d’un G.
Ce format impose d’utiliser deux écrans comme sur le Galaxy Z Fold 7. L’avantage est d’avoir un écran pliable complètement protégé à l’intérieur.
Un prix astronomique
Il ne faut pas s’attendre à voir débarquer le Galaxy Z TriFold en France ou en Europe avant longtemps. Le prix du smartphone pourrait dépasser 3000€. Avec un tel tarif, j’imagine que Samsung le réserve dans un premier temps à la Corée du Sud et à la Chine.
IceUniverse indique également que la date du 29 septembre sera aussi l’occasion de dévoiler le casque de réalité augmentée Project Moohan et les lunettes Galaxy Glasses. Tous ces appareils pourraient être disponibles avant fin 2025 en Corée du Sud.