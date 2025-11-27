OnePlus 15R – Le premier smartphone avec un processeur Snapdragon 8 Gen 5

Le OnePlus 15R est le dernier né des smartphones concoctés par OnePlus. C’est le premier mobile équipé d’un Snapdragon 8 Gen 5.
Qualcomm a dévoilé son nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 5 à ne pas confondre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette nouvelle puce a pour vocation d’offrir des performances haut de gamme aux smartphones sans faire grimper en flèche leur prix.
OnePlus 15R et Snapdragon 8 Gen 5, le couple star
OnePlus a annoncé que le 15R est le premier appareil à bénéficier de ce processeur. Il se présente comme une alternative plus abordable au OnePlus 15 équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le OnePlus 15 est à 979€. Il faut donc s’attendre à un prix inférieur pour le OnePlus 15R. (Voir notre test du OnePlus 15)
Le OnePlus 15R ne devrait pourtant pas sacrifier ses performances. Qualcomm annonce que le processeur est gravé en 3 nm comme la version destinée aux flagships.
Si le Snapdragon 8 Gen 5 se présente comme un processeur puissant, il ne faut pas se leurrer. Il ne joue pas dans la même cour. Qualcomm compare son Snapdragon 8 Gen 5 au 8 Gen 3 pour mettre en évidence sa vélocité.
Snapdragon 8 Gen 5 – Quelles sont les améliorations ?
Le Snapdragon 8 Gen 5 améliore de 36% les performances du CPU, de 11% celles du GPU, de 46% les tâches IA et de 13% la consommation d’énergie.
Grâce à lui, le OnePlus 15R devrait faire un véritable bond dans le temps par rapport au OnePlus 13R.
OnePlus est resté silencieux sur le reste des caractéristiques du OnePlus 15R. La rumeur annonce une batterie qui dépasse celle de 7300mAh du OnePlus 15.
Le OnePlus 15R sera dévoilé dans son intégralité le 17 décembre en même temps que la tablette OnePlus Pad Go 2 et la montre OnePlus Watch Lite.
