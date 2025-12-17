Kindle Colorsoft – Son prix s’effondre juste avant Noël et ce n’est pas sur Amazon

Lisez en couleur. La liseuse Amazon Kindle Colorsoft s’offre une belle baisse de prix juste avant Noël. Profitez-en vite avant le passage du Père Noël.
Si vous n’avez pas encore terminé vos cadeaux de Noël, cette promotion tombe à point nommé. Vous pouvez glisser sous le sapin la fameuse liseuse couleur Kindle Colorsoft pour moins de 180€.
Le prix de la Kindle Colorsoft est affiché à 194,99€ au lieu de 269,99€ Cela correspond à une première réduction de 27%.
Grâce au code RAKUTEN15, vous obtenez 15€ de réduction supplémentaire. Au final, la Kindle Colorsoft avec 16 Go de stockage vous revient à 179,99€. Le site indique que la liseuse sera livrée avant Noël.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les points forts de la Kindle Colorsoft
Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft ne propose pas la charge sans fil.
Enfin, le stockage de la Kindle Coloroft 2025 est de 16 Go alors que la Colorsoft 2024 dispose de 32 Go.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
