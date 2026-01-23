OnePlus dément les rumeurs de démantèlement mais…

Une rumeur s’est emparée du web affirmant que OnePlus allait fermer ses portes et que la marque allait disparaître. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Après le lancement du OnePlus 15 et du OnePlus 15R, OnePlus se retrouve dans la tourmente. Le site AndroidHeadlines a affirmé que OnePlus vivait ses dernières heures.
OnePlus, la rumeur se répand comme une trainé de poudre
Pour étayer cette affirmation, le site s’est basé sur les retours d’analystes indépendants et la fermeture de plusieurs bureaux à travers le monde. Il n’en fallait pas plus. La rumeur s’est emballée et elle s’est répandue à travers le globe.
Cette décision aurait été prise à la suite du recul de ses parts de marché et des ventes décevantes ces dernières années. AndroidHeadlines suggère que OnePlus va graduellement être démantelée au profit d’Oppo.
OnePlus Inde dément mais
OnePlus était jusqu’à présent resté silencieux mais Robin Liu a décidé de réagir. Le CEO de OnePlus Inde, un pays où la marque est fortement implantée, s’est fendu d’un message sur X pour rassurer les adeptes de la marque.
Il déclare : « Je souhaite rectifier certaines informations erronées qui circulent au sujet de OnePlus Inde et de ses activités. Nous fonctionnons normalement et nous continuons de le faire. Never Settle. » Un visuel renforce sa déclaration, priant les parties prenantes de vérifier les informations auprès de sources officielles avant de les partager.
OnePlus USA est sur la même ligne. Le division américaine continue de fonctionner ainsi que le service après-vente et les mises à jour.
Cela clarifie en partie la situation de OnePlus en Inde et aux USA mais qu’adviendra-t-il de la marque en Europe et dans les autres pays ? Le mystère plane d’autant plus que OnePlus n’a toujours pas fait de communiqué officiel pour clarifier sa situation auprès de ses utilisateurs.
Une situation difficile
Pour AndroidHeadlines, Oppo semble vouloir complètement reprendre le contrôle de la marque. Après avoir injecté 14 milliards de dollars dans OnePlus en 2022, Oppo veut arrêter les frais.
Selon les chiffres publiés parle média , les ventes ont chuté de 20 % en 2024, passant de 17 millions à 13-14 millions. La part de marché en Inde est tombée à 3,9 % en 2024 alors qu’elle était de 6,1 % un an avant.
La situation n’est pas plus reluisante en Chine où sa part de marché est passée de 2 % à 1,6 % en 2024.
OnePlus sera-t-elle complètement absorbée par Oppo ? Va-t-elle continuer à exister dans certains pays ou sur certains segments de prix ? Pour le moment, rien n’est sûr.