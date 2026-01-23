Samsung Galaxy S26 – La date de sortie dévoilée

La date de sortie des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra se précise. Quand seront-ils mis en vente ?
Une fuite révèle la date de commercialisation des trois prochains Galaxy S26. L’opération va se dérouler en plusieurs étapes.
Il n’y a quasiment plus aucun doute sur le jour de présentation des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra.
Samsung organisera son premier Galaxy Unpacked de l’année 2026 le 25 février. Les précommandes pour les trois smartphones vont démarrer dès le lendemain. Les précommandes des Galaxy S26 seront ouvertes entre le 26 février et le 4 mars.
C’est la période pendant laquelle vous pourrez certainement profiter d’une offre de lancement.
Galaxy S26 – Un lancement en plusieurs étapes
Le serial leaker IceUniverse pense que Samsung va également mettre en place une période de préventes. Pendant cette phase, les smartphones seront sûrement en vente uniquement sur le site Samsung. Ces préventes s’étaleront entre le 5 mars et le 10 mars.
Il faudra finalement patienter jusqu’au 11 mars 2026 pour voir arriver sur les étals les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Vous devrez patienter 15 jours après le Galaxy Unpacked pour mettre la main sur un Galaxy S26. Il faut espérer que les prix ne vont pas s’envoler.
Rendez-vous rapidement pour les prochaines fuites et rumeurs sur les Galaxy S26.